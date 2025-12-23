Affaire Leslie et Kevin : la justice confirme le renvoi des cinq mis en cause aux assises

Ce mardi 23 décembre, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers a rendu son délibéré concernant les recours des deux accusés dans l’affaire du double assassinat de Leslie et Kevin, les déclarant «irrecevables». Par conséquent, les cinq mis en cause ont été, tous, renvoyés aux assises, a appris CNEWS de source judiciaire et de l’avocat de la famille de Leslie, Me Lionel Béthune de Mora.

Un nouveau rebondissement dans ce feuilleton judiciaire. La chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers a rendu son délibéré ce mardi et a déclaré «irrecevables» les recours des deux accusés dans l’affaire du double assassinat de Leslie et Kevin, a appris CNEWS de source judiciaire et de l'avocat de la famille de Leslie, Me Lionel Bethune de Moro.

«La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a confirmé en toutes ses dispositions, l’ordonnance de mise en accusation, permettant d’envisager un procès courant 2026 devant la cour d’assises des Deux Sèvres», a indiqué à CNEWS l'avocat de la famille de Leslie.

«Elle a notamment déclaré irrecevable l’appel de Nathan B.. Ce futur accusé principal n’avait même pas conclu à la contestation des charges retenues à son encontre à l’issue de l’instruction, preuve que son seul but, depuis sa remise en liberté liée à une erreur de procédure, est uniquement de ”gagner du temps”. Il est à craindre qu’il ne forme un pourvoi en cassation ayant pour effet de repousser encore le procès», a regretté l’avocat de la famille de Leslie.

Les cinq accusés, dont les deux d’entre eux déboutés ce mardi, ont donc été renvoyés aux assises. La date du procès n'est, à ce stade, pas fixée.

La possibilité de se pourvoir en cassation pour deux accusés

Les deux accusés déboutés ce mardi, Nathan B. et Enzo C. ont la possibilité de se pourvoir en cassation. Ainsi, ils auront 10 jours pour former le pourvoi, à compter de ce 24 décembre 2025.

Selon l’article 574-1 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation doit statuer sur l’éventuel pourvoi formé dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Un éventuel pourvoi en cassation risqueraient donc de «décaler l’audiencement courant 2027», nous dit l’avocat de la famille de Leslie. Sans oublier que lorsque l’ordonnance de mise en accusation est définitive, le délai légal est d’un an maximum pour qu’un procès se tienne.

«L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire», précise l’article 181 du Code de procédure pénale. Toutefois, ce délai est prolongeable exceptionnellement de six mois, renouvelable une seule fois.`

Il est à rappeler que dans ce dossier, seuls deux des cinq suspects restent placés en détention provisoire, dont Tom Trouillet, un ami des deux victimes qui logeait le couple le soir du drame.

Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke avaient disparu en novembre 2022 à Prahecq (Deux-Sèvres). Les deux jeunes gens, victimes de multiples coups, avaient été retrouvés morts en Charente-Maritime après trois mois d'enquête. Les mobiles des mis en cause, entre «déception sentimentale et/ou dettes financières» d'après le parquet, seront au cœur du procès d'assises dont la date demeure, à ce stade, inconnue.