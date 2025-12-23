Explosion dans une usine chimique près de Lyon : une enquête ouverte par le parquet

Au lendemain de l’explosion dans une usine chimique de Saint-Fons, dans le Rhône, le parquet de Lyon a ouvert une enquête. Quatre personnes ont été blessées dans l’incident, dont trois sont toujours en urgence absolue.

Que s’est-il passé ? À Saint-Fons, près de Lyon (Rhône), une explosion à l’usine chimique Elkem Silicone est survenue ce lundi, blessant quatre personnes. Le parquet a ouvert une enquête.

Selon les déclarations du parquet de Lyon à CNEWS, l’enquête a été ouverte du chef de blessures involontaires par personne morale suivies d’incapacité supérieure à trois mois.

La division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS) et la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ont été cosaisies.

Six salariés de l’entreprise ont été blessés, notamment dans l’incendie qui s’est déclenché à la suite de l’explosion. «Trois d’entre eux ont été grièvement brûlés et se trouvent à cette heure en urgence absolue», a poursuivi le parquet.

Un site classé Seveso

L’usine Elkem Silicone est classée Seveso, comme une dizaine d’autres de ce secteur proche de Feyzin.

Selon un responsable de la communication de la préfecture à l’AFP, la déflagration est probablement «due à de l’hydrogène».

Elle a eu lieu en début d’après-midi, ce lundi, dans un des laboratoires de l’usine. L’incendie qui a suivi s’est propagé dans un bâtiment attenant de 600 m2, ont précisé les pompiers, de leur côté.

Face à l’ampleur de l’incident, le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave et coordonné par le préfet, avait été déclenché et une cellule de crise avait également été ouverte.