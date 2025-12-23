«Nous pensons qu’un requin a été impliqué» : une nageuse portée disparue en Californie, sa famille s’inquiète

Une nageuse américaine de 55 ans a disparu lors d’une sortie avec son collectif de nageurs à Monterey, en Californie, aux Etats-Unis. L'attaque d'un requin serait l'explication la plus probable.

Après 20 heures de recherches dans la région de Monterey, aux Etats-Unis, la police a annoncé ce lundi 22 décembre avoir mis fin aux efforts pour tenter de retrouver Erica Fox, une nageuse amateure de 55 ans. Cette dernière, membre du collectif «Kelp Krawlers», un groupe de nageurs en eau libre, est en effet portée disparue depuis dimanche matin.

Erica Fox était en sortie avec son groupe lorsque la disparition de la quinquagénaire a été constatée. N’ayant trouvé aucun signe de vie, les autorités ont déclaré la nageuse morte.

D'après les premiers éléments de l’enquête, un requin avait été observé non loin des nageurs, à une centaine de mètres du rivage. Le groupe est alors revenu sur la terre ferme. C'est à ce moment que la disparition d'Erica Fox a été constatée.

Des témoins ont signalé avoir vu une «grosse éclaboussure» dans l'océan. Cela pourrait être le résultat de la rencontre entre la nageuse et l'animal.

«Sur la base des déclarations, nous pensons qu’un requin a été impliqué» a déclaré Brian Anderson, porte-parole de la police locale. Ce dernier a aussi précisé qu'un des témoins aurait vu un requin avec un corps humain dans la gueule plonger sous la surface, mais les preuves manquent pour vérifier cette information pour l'instant.

Le père de la victime, James Fox, a déclaré à NBC qu’elle «faisait quelque chose qu’elle aimait» au moment de sa disparition, tout en ajoutant rester «sous le choc». En moyenne, la Californie a enregistré 0,75 attaque de requin par an sur les deux derniers siècles.