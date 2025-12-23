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Yvelines : une mère et ses trois enfants grièvement blessés dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux

Selon un bilan provisoire, quatre personnes, dont trois enfants, se trouvent actuellement en urgence absolue. [Loic VENANCE/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Une violente explosion est survenue, ce mardi matin, dans une habitation située à Magny-les-Hameaux (Yvelines). Selon un bilan provisoire, quatre personnes, à savoir une mère de famille et ses trois enfants, se trouvent actuellement en urgence absolue, ont confirmé à CNEWS la préfecture des Yvelines et le parquet de Versailles.

Un drame. Ce mardi matin, une explosion a eu lieu dans une habitation à Magny-les-Hameaux (Yvelines), a appris CNEWS de la préfecture des Yvelines et du parquet de Versailles ce jour. Au total, quatre personnes se trouvent en urgence absolue : une mère de famille, ainsi que trois enfants de 5, 4 et 2 ans. 

Le parquet de Versailles a indiqué auprès de CNEWS avoir procédé à l’ouverture d’une enquête pour la recherche des causes de blessures, confiée à la brigade de recherche (BR) de Rambouillet.

Cette même source a noté «qu'il était trop tôt pour donner les causes de cette explosion, qui nécessitent des investigations techniques». Ces dernières seront réalisées «dès lors que la température et la sécurisation de l’immeuble le permettront».

Important déploiement de pompiers

L'explosion, dont la cause est pour l'instant indéterminée et qui a eu lieu vers 8h30, a projeté des débris sur près de 100 mètres autour du bâtiment, nous a précisé la préfecture des Yvelines.

Une cellule médico-psychologique a été ouverte pour le voisinage, notamment pour sept personnes qui ont tenté de porter secours aux habitants. 

Sur le même sujet Rhône : une usine chimique explose près de Lyon, au moins quatre blessés Lire

Un fort déploiement de pompiers est encore présent sur les lieux, mais aucun incendie n'est en cours et les recherches de potentiels autres blessés sont achevées.

YvelinesurgenceExplosionHabitationLogementFaits divers

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