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Nord : une sexagénaire victime d'un homicide volontaire, le SDF interpellé mis en examen pour meurtre

Le suspect, un homme «sans domicile fixe» qui était «régulièrement accueilli» par la victime, a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue pour homicide volontaire. [Illustration Sameer Al-DOUMY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Une femme de 69 ans a été victime d'un homicide volontaire chez elle à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord) dans la nuit de dimanche à lundi. Un suspect a été interpellé après les faits, avant d'être mis en examen.

Un drame à quelques jours des fêtes de fin d’année. Une femme de 69 ans a été victime d'un homicide volontaire chez elle à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord) dans la nuit de dimanche à lundi, selon le parquet de Cambrai.

Le suspect, un homme «sans domicile fixe» qui était «régulièrement accueilli» par la victime, a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue pour homicide volontaire, a expliqué Thomas Combrexelle, le substitut de la procureure de Cambrai. Il a été présenté mardi après-midi à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Douai qui lui a signifié sa mise en examen.

La victime avait des «difficultés de voisinage» liées à «son mode de vie précaire», a précisé Thomas Combrexelle, selon lequel une éventuelle relation sentimentale entre la victime et le suspect n'est pas établie «à ce stade». Elle vivait dans un béguinage, un ensemble immobilier destiné à des personnes âgées aux revenus modestes.

Des nuisances sonores à répétition

Des «nuisances et situations préoccupantes» avaient été signalées à la mairie, qui avait alerté à son tour le bailleur social «à plusieurs reprises», a assuré le maire de la commune, Bernard de Narda, dans un communiqué.

Une pétition de riverains avait par ailleurs été transmise à la police et, le 12 décembre en mairie, la victime avait encore été «rappelée à l'ordre pour cesser les nuisances répétées et ne plus accueillir de personnes sans domicile fixe», a souligné l'élu.

Sur le même sujet Homicides, drogues, violences sexuelles... Le ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la délinquance et de l'insécurité en 2024 Lire

Une autopsie du corps est prévue ce mercredi matin. Pour l'instant, l'hypothèse d'une mort suite à des coups «n'est pas corroborée par les constatations médicolégales, pas plus que celle de l'usage d'une arme blanche», selon Thomas Combrexelle.

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