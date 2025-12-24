Nord : une sexagénaire victime d'un homicide volontaire, le SDF interpellé mis en examen pour meurtre

Une femme de 69 ans a été victime d'un homicide volontaire chez elle à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord) dans la nuit de dimanche à lundi. Un suspect a été interpellé après les faits, avant d'être mis en examen.

Un drame à quelques jours des fêtes de fin d’année. Une femme de 69 ans a été victime d'un homicide volontaire chez elle à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord) dans la nuit de dimanche à lundi, selon le parquet de Cambrai.

Le suspect, un homme «sans domicile fixe» qui était «régulièrement accueilli» par la victime, a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue pour homicide volontaire, a expliqué Thomas Combrexelle, le substitut de la procureure de Cambrai. Il a été présenté mardi après-midi à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Douai qui lui a signifié sa mise en examen.

La victime avait des «difficultés de voisinage» liées à «son mode de vie précaire», a précisé Thomas Combrexelle, selon lequel une éventuelle relation sentimentale entre la victime et le suspect n'est pas établie «à ce stade». Elle vivait dans un béguinage, un ensemble immobilier destiné à des personnes âgées aux revenus modestes.

Des nuisances sonores à répétition

Des «nuisances et situations préoccupantes» avaient été signalées à la mairie, qui avait alerté à son tour le bailleur social «à plusieurs reprises», a assuré le maire de la commune, Bernard de Narda, dans un communiqué.

Une pétition de riverains avait par ailleurs été transmise à la police et, le 12 décembre en mairie, la victime avait encore été «rappelée à l'ordre pour cesser les nuisances répétées et ne plus accueillir de personnes sans domicile fixe», a souligné l'élu.

Une autopsie du corps est prévue ce mercredi matin. Pour l'instant, l'hypothèse d'une mort suite à des coups «n'est pas corroborée par les constatations médicolégales, pas plus que celle de l'usage d'une arme blanche», selon Thomas Combrexelle.