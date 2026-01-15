Suicide de Myriam Sakhri en 2011 : la justice referme l'enquête sur la mort de la gendarme

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a rendu sa décision, ce jeudi 15 janvier, sur la suite de l'enquête dans l'affaire de la gendarme Myriam Sakhri retrouvée morte dans une caserne lyonnaise en 2011. Elle a décidé de refermer le dossier.

Une décision contestée par les proches de la gendarme. Après un dernier report en date du jeudi 4 décembre, la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt, ce jeudi 15 janvier, sur une affaire remontant à 2011. Cette année-là, le 24 septembre, la gendarme Myriam Sakhri avait été retrouvée morte dans son appartement de fonction de la caserne de gendarmerie Delfosse.

Dans ce dossier, la justice a décidé de refermer le dossier estimant «qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre quiconque», a déclaré lors d'un point-presse téléphonique l'avocat des proches de Myriam Sakhri, Me Vincent Brengarth.

Son arrêt de non lieu -le 4e de la procédure- est «une décision scandaleuse» : «Il est évidemment impensable pour nous d'en rester là. Le combat va continuer», a-t-il ajouté, dont les propos ont été rapportés par l'AFP.

«Nous irons jusqu'à la Cour de cassation»

La sœur de Myriam Sakhri, Nadirha, a également pris la parole. «Ils ne veulent pas juger son affaire. Ils n'ont pas de courage, ce n'est pas un souci. Nous irons jusqu'à la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation n'arrivera pas à juger l'affaire, on ira jusqu'à la Cour européenne», a-t-elle déclaré.

Une audience à huis clos avait eu lieu le 9 octobre dernier. La raison ? La famille de la trentenaire est persuadée que la gendarme a été victime de harcèlement moral et de propos racistes, ce qui aurait poussé la militaire à mettre fin à ses jours.

«Myriam a subi un contexte de racisme qui est désormais établi et confirmé par des témoignages récents. Il ne s’agit pas du tout d’un fantasme des parties civiles. La justice doit réparer, elle doit aussi sanctionner des comportements qui portent atteinte à l’intérêt général», avait déclaré à nos confrères du Monde Me Vincent Brengarth.

Le dossier a été rouvert début 2021. A l’époque, le parquet général avait requis la reprise d'une information judiciaire pour «harcèlement» et homicide involontaire», après de nouveaux témoignages produits par la famille de la gendarme, qui n'a jamais cru à la thèse officielle d'un suicide pour raisons personnelles.

Un rapport de l'IGGN contesté par la famille de Myriam Sakhri

Pour comprendre cette procédure, il faudra remonter jusqu’au 24 septembre 2011. Ce jour-là, le corps sans vie de Myriam Sakhri a été découvert dans son appartement. La victime était assise sur le canapé et une balle de 9 mm a été retrouvée dans son abdomen. L’arme de service de la gendarme se trouvait à ses pieds et aucune trace de lutte n’a été constatée. Par conséquent, l’enquête a conclu à la thèse du suicide. Néanmoins, aucune explication officielle n'a été donnée sur le passage à l’acte de Myriam Sakhri.

Dans son rapport, l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) avait classé l’affaire pour «des raisons personnelles». Une décision qui n’a visiblement pas convaincu la famille de la victime, celle-ci ayant alors choisi de porter plainte, dès 2012, pointant un manque d’impartialité de l’enquête.

Toutefois, un non-lieu avait été prononcé en 2013 et confirmé en appel et en cassation les années suivantes. Mais le dossier a pris une nouvelle tournure en 2021 grâce aux témoignages de gendarmes et d’anciens gendarmes recueillis par une amie de la famille, Me Zineb Harzallah, comme l'avaient indiqué nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Au regard de ces nouveaux éléments, une information judiciaire avait été ouverte pour «harcèlement» et «homicide involontaire». Mais depuis, la justice n’avait pas tranché.