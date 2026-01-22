Disparition inquiétante de Hatyce Tyah Halidi Selemani, 17 ans : appel à témoins lancé, enquête ouverte… Voici ce que l’on sait

La police nationale de Gironde a lancé un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante de Hatyce Tyah Halidi Selemani à Pessac. L’adolescente de 17 ans n’a plus donné de nouvelle depuis le 12 janvier.

L’inquiétude monte d’un cran. Mardi 20 janvier 2026, la police nationale de Gironde a lancé un appel à témoins à la suite de la disparition jugée inquiétante de Hatyce Tyah Halidi Selemani. L'adolescente âgée de 17 ans est portée disparue depuis le 12 janvier à 14h à Pessac, dans le même département.

Merci pour vos RT pic.twitter.com/shQJAGUr7L — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) January 20, 2026

Selon le parquet, une enquête a été ouverte, confiée au commissariat de Bordeaux. «Il ressort des investigations que la jeune fille, scolarisée au lycée Pape Clément de Pessac, est rentrée déjeuner au domicile familial le 12 janvier avant de repartir à son lycée, sans s’y être rendue. Elle n’a emporté aucun effet personnel à l’exception de son téléphone, éteint le jour de sa disparition, et d’une carte bancaire», a expliqué le ministère public.

Aucune piste n'est privilégiée

«Les enquêteurs procèdent actuellement à des auditions au sein du lycée sans que, en l’état des investigations, une piste puisse être privilégiée quant à l’origine de la disparition», a-t-il ajouté.

Selon les forces de l’ordre, Hatyce Tyah mesure 1m75. Elle a les yeux marron et les cheveux longs et noirs. L’adolescente a également des tresses avec des mèches blanches.

Le jour de sa disparition, l'adolescente était vêtue d’un sweat à capuche rose comprenant un dessin blanc sur le devant, un jogging noir et des chaussures de sport bicolores blanches et noires.

La police nationale de Gironde appelle toute personne ayant des informations sur la disparition de Hatyce Tyah à contacter le numéro vert 08.00.00.38.45 ou le 05.57.85.72.52.