Soumission chimique : un homme mis en examen dans le Nord pour viols aggravés sur sa compagne

L'homme avait été interpellé par les policiers du service interdépartemental de la police judiciaire du Pas-de-Calais (SIPJ 62). [BERTRAND GUAY / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le procureur de la République de Béthune a indiqué ce jeudi qu’un homme âgé d’une cinquantaine d’année a été mis en examen le 15 janvier dernier pour des viols aggravés commis par soumission chimique durant des années sur sa compagne. 

Des faits graves qui mettent à nouveau en lumière les conséquences de la soumission chimique. Dans un communiqué dévoilé ce jeudi 22 janvier, Etienne Thieffry, procureur de la République de Béthune, a indiqué qu’un homme âgé d’une cinquantaine d’années et originaire de Mons-en-Barœul (Nord) a été mis en examen pour «viols et agressions sexuelles aggravés, commis sur sa compagne avec administration de substances chimiques». 

L’homme avait été interpellé et placé en garde à vue le 13 janvier avant sa mise en examen le 15 janvier. Il a ensuite été placé en détention provisoire. Le magistrat a par ailleurs précisé à l’AFP que les faits présumés se seraient déroulés de 2022 à 2026 dans un cadre privé. 

Sur le même sujet Drogues : que sont ces tests anti-soumission chimique distribués gratuitement dans des festivals ? Lire

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Béthune et les investigations se poursuivent. Selon nos confrères de La Voix du Nord, d'autres victimes sont recherchées dans le cadre de l'enquête qui aurait déjà permis d'en identifier six. Cette information n’a toutefois pas été commentée par le procureur. 

Faits diversPoliceJustice

