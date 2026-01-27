Savoie : un incendie en cours dans un hôtel à Courchevel, 270 personnes évacuées, 150 pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un hôtel de luxe de la station de Courchevel 1850 (Savoie), nécessitant l’évacuation de 270 personnes et l'intervention de près de 150 pompiers. Si le feu n'est toujours pas maîtrisé, aucune victime n'est à déplorer à ce stade.

Une intervention en cours. Près de 300 personnes ont été évacuées en urgence de l'hôtel «Les Grandes Alpes», un palace cinq étoiles situé à Courchevel 1850 - une station de ski huppée de Savoie - après un départ de feu dans la toiture de l'établissement survenu aux alentours de 19h, mardi soir, sans que son origine ne soit formellement identifiée.

#SAVOIE.

Incendie en cours dans un hôtel de #Courchevel. Pompiers, secours et #FDO fortement mobilisés, une centaine d’évacuations.

Soutien aux secours et prudence dans le secteur.

(Radio Courchevel) pic.twitter.com/IGM8WBNkJb — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) January 28, 2026

Selon la préfecture de la Savoie, quelque 115 pompiers et 44 engins ont été déployés sur place, tandis qu’une trentaine de renforts sont arrivés de la Haute-Savoie et de l’Isère. Les pompiers luttaient encore contre les flammes ce mercredi matin, faisant notamment face à un important risque de propagation aux immeubles adjacents.

🚒 #Incendie | Actualisation à 8h

Un incendie s’est déclaré ce mardi 27 janvier, vers 19h00, au niveau des combles de l’Hôtel des Grandes Alpes, à Courchevel 1850. Un important dispositif de sapeurs-pompiers a été engagé et a été renforcé tout au long de la nuit pour lutter… pic.twitter.com/i7QtQY7fzj — Préfète de la Savoie 🇫🇷 (@Prefet73) January 28, 2026

Une intervention difficile

Au total, 270 personnes ont été évacuées, dont 83 résidents du palace, mais aussi 190 personnes en provenance de l'hôtel voisin, le Lana. «Les clients des Grandes Alpes ont été très vite été replacés dans d’autres hôtels de la station. Quant au Lana, ce sont 150 clients plus une quarantaine d’employés de l’hôtel qui ont été évacués», a détaillé le sous-préfet d’Albertville Bruno Charlot.

Selon lui, «le feu a beaucoup progressé pendant la nuit malgré les efforts des pompiers», mais l'intervention est «compliquée» en raison de «la structure du toit». «Il est très difficile d’atteindre les flammes qui courent sous une toiture composée de lauzes, de taule. Ça suppose de débarquer les pierres, de scier les taules, avant d’accéder au feu», a-t-il expliqué.

Une intervention qui ne serait pas non plus facilitée par l'épaisse couche de neige qui recouvre la toiture. «Les tâches sont épuisantes. Sur le toit vous avez entre 50 cm et un mètre de neige» qui empêchent les secours de «trouver des exutoires de fumée», selon le lieutenant-colonel Emmanuel Viaud à l’AFP.

La direction de l’hôtel Les Grandes Alpes a indiqué aux pompiers que personne ne manquait à l’appel lors de l’évacuation. Les autorités attendent toutefois de pouvoir explorer les lieux avant de dresser un bilan officiel. Pour l'heure, seuls quatre pompiers ont été légèrement blessés lors de l’opération.