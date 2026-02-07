Toute l’actu en direct 24h/24
Caen : un corps en décomposition avancée retrouvé dans un sac de voyage dans un appartement

A la suite de cette découverte, le parquet de Caen a procédé à l’ouverture d’une enquête du chef d’«assassinat». [FRANCOIS NASCIMBENI / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un corps en état de décomposition avancé a été retrouvé dans un grand sac de voyage dans un appartement de Caen (Calvados) ce vendredi 6 février, a appris CNEWS auprès du parquet. Une enquête a été ouverte pour «assassinat».

Une découverte macabre. Ce vendredi 6 février, un corps en état de décomposition avancée a été retrouvé dans un grand sac de voyage dans un appartement de Caen (Calvados), a appris CNEWS ce jour auprès de Joël Garrigue, procureur de la République de la ville, confirmant une information du Figaro

La découverte a été réalisée à la suite d’un signalement auprès du bailleur social, faisant état d’«odeurs nauséabondes s’échappant d’un logement» dont le locataire restait injoignable. 

Lorsque les policiers se sont déplacés, ils ont retrouvé le corps en état de décomposition avancée dans le sac de voyage en question, rangé dans un placard. 

Le corps n'est pas identifiable

A la suite de cette découverte, le parquet de Caen a procédé à l’ouverture d’une enquête du chef d’«assassinat». Les investigations ont été confiées au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) de Caen. 

«Compte tenu de l’état du corps, il n’est pas identifiable pour l’instant, l’autopsie aura lieu dans les jours qui viennent», nous indique le procureur de la République de Caen.

