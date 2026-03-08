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Disparition inquiétante : un appel à témoins pour retrouver une randonneuse de 63 ans dans les Pyrénées-Atlantiques

Des sapeurs-pompiers et des gendarmes ont été mobilisés. [Gendarmerie nationale]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques a lancé, samedi 7 mars, un appel à témoins pour retrouver une femme de 63 ans partie jeudi en fin de matinée faire une randonnée.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, samedi 7 mars, une alerte a été lancée par la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques pour tenter de retrouver Laurence Deschaux Beaume, une femme de 63 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le jeudi 5 mars.

 

Les gendarmes expliquent que la sexagénaire est «partie seule en fin de matinée des Eaux Bonnes et la cabane de Bouy, par la variante du GR 10.» Elle mesure 1,60 m et a les cheveux attachés en chignon. Au moment de sa disparition, Laurence Deschaux Beaume portait un tee-shirt vert ainsi que des lunettes de soleil noires.

Des recherches lancées

Comme l'indique La République des Pyrénées, des recherches ont été menées par les secouristes, ce vendredi, avec l'appui aérien de l’hélicoptère de la Sécurité civile. Des sapeurs-pompiers, ainsi que le peloton de gendarmerie de haute montagne d’Oloron et des unités de la compagnie d’Oloron ont également été dépêchés.

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Toute personne disposant d’informations permettant de localiser la randonneuse ou ayant remarqué sa présence sur le GR10 depuis jeudi est priée de contacter immédiatement la gendarmerie de Laruns au 05.59.05.49.87.

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