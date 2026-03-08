Seine-et-Marne : un cadavre découvert près d'un hôtel désaffecté à Pontault-Combault

Le corps d’un homme d’une trentaine d’années a été découvert samedi soir à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, au pied d’un escalier extérieur d’un hôtel abandonné situé à proximité de la Francilienne.

Découverte macabre en Seine-et-Marne. Ce samedi, peu avant 20 h, à Pontault-Combault, le corps d’un homme âgé d’une trentaine d’années a été retrouvé au pied d’un escalier de secours d’un hôtel désaffecté situé en bordure de l’Autoroute A104.

La victime, connue des services de police selon une source policière, a été découverte par un gardien près de l’ancien Saphir Hôtel, un établissement fermé depuis plusieurs années mais toujours bien visible des automobilistes circulant sur cet axe routier très fréquenté.

Une chute jugée «peu probable»

Les premières constatations sur place ont soulevé plusieurs interrogations chez les enquêteurs. L’homme a été retrouvé en claquettes au pied de l’escalier extérieur, une situation qui ne correspondrait pas, selon les premières analyses, à une simple chute accidentelle.

Le corps présentait notamment un fort épanchement sanguin ainsi que des fractures au niveau des membres supérieurs, selon la même source. Une autopsie doit être pratiquée.