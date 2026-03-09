Val-d'Oise : un homme tué le jour de son mariage, un suspect interpellé

Un homme a été tué à Persan (Val-d'Oise) ce dimanche, le jour de son mariage. Un suspect déjà connu des services de police a été interpellé peu après.

Tué le jour de son mariage. A Persan, dans le Val-d'Oise, un homme de 42 ans est mort poignardé ce dimanche 8 mars. Quelques heures après les faits, un suspect a été placé en garde à vue.

D'après le procureur de Pontoise, Guirec Le Bras, les faits se sont produits vers 13h30. Auprès du Parisien, des riverains ont expliqué que le défunt a reçu un coup de couteau en pleine poitrine alors qu'il sortait de son immeuble, juste après un appel avec l'imam qui devait le marier.

La victime est morte peu après, dans le véhicule des pompiers qui l'avaient prise en charge. Une autopsie doit être réalisée afin de préciser les causes du décès.

Un suspect condamné à huit reprises

La section de recherches de Versailles a été saisie d'une enquête en flagrance pour homicide volontaire. Dimanche, vers 17h45, les enquêteurs ont interpellé un homme de 39 ans, lui aussi domicilié à Persan.

Guirec Le Bras a précisé que ce dernier a déjà été condamné à huit reprises depuis 2008, notamment pour des infractions au code de la route et à la législation sur les stupéfiants. Il a été auditionné ce lundi.