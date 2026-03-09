Yvelines : un homme et une femme séquestrés à leur domicile, 900.000 euros de bitcoins dérobés

Dans les Yvelines, un couple d’une cinquantaine d’années a été séquestré à son domicile ce lundi 9 mars. Sous la menace d’un couteau, le mari a été contraint d’effectuer un virement de 900.000 euros en bitcoins à ses agresseurs.

Près d’un million d’euros en bitcoins. Un homme et une femme d'une cinquantaine d'années ont été séquestrés ce lundi 9 mars dans la matinée à leur domicile au Chesnay dans les Yvelines. Ces derniers ont été forcés de virer 900.000 euros en bitcoins à leurs agresseurs.

Selon une source policière, trois personnes seraient à l'origine de ce braquage. L'une d'entre elles a menacé d'agresser la femme avec un couteau si son compagnon n'effectuait pas le virement en cryptomonnaies.

Les deux victimes ont ensuite été installées de force dans leur canapé, l'homme ligoté et la femme légèrement blessée, avant que les trois individus ne quittent les lieux.

Une série d’attaques visant les détenteurs de cryptomonnaies

Depuis une enquête, menée par la Brigade de répression du banditisme (BRB), est en cours pour séquestration et vol avec arme en bande organisée, ainsi qu'association de malfaiteurs, a indiqué le parquet de Versailles. Toutefois aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de multiplication des enlèvements et braquages visant des détenteurs de cryptomonnaies en France depuis le début de l’année 2025. Avec la popularité croissante de ces actifs numériques, certains investisseurs sont devenus des cibles privilégiées.

La série noire des enlèvements a commencé en janvier 2025 avec le rapt du cofondateur de Ledger (start-up de portefeuilles de cryptomonnaies), libéré grâce à un assaut du GIGN alors que sa femme avait été secourue par les gendarmes.

Le 1er mai, en plein Paris, le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies avait également été enlevé par quatre hommes encagoulés, avant d'être finalement libéré par la police. Ses ravisseurs avaient réclamé une rançon de plusieurs millions d'euros en cryptomonnaies.