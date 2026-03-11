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Rhône : quatre membres du personnel enseignant agressés dans un collège de Givors

Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Quatre membres du personnel enseignant d’un collège de Givors dans le Rhône ont été agressés ce mardi 10 mars dans la matinée, a appris CNEWS ce mercredi de source policière.

Plusieurs dizaines de personnes impliquées. Trois encadrantes et la CPE d’un collège de Givors (Rhône) ont été agressées ce mardi matin, a-t-on appris de source policière ce mercredi 11 mars.

Les faits se sont déroulés en cours de matinée lorsque les quatre femmes sont intervenues lors de violences réciproques entre deux collégiennes. Elles ont alors été prises à partie par une cinquantaine d’élèves, dont un certain nombre leur a porté des coups.

Face au nombre de personnes impliquées, les quatre victimes n’ont pas été en mesure d’identifier leurs agresseurs dans cet établissement scolaire qui compte environ 300 élèves.

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A la suite de cette agression, les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait dans l’après-midi et la principale du collège a déposé une plainte. 

Faits diversRhôneviolence scolaireAgression

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