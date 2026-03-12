Affaire Leslie et Kevin : les pourvois d’Enzo C. et de Nathan B. examinés le 1er avril prochain

Mis en examen dans l’affaire du double meurtre de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres, Enzo C. et Nathan B. avaient formé, en décembre 2025, un pourvoi contre leur renvoi devant les assises. Celui-ci sera examiné en formation restreinte de la chambre criminelle le 1er avril prochain, a appris CNEWS ce jeudi.

Dernière ligne droite avant la tenue d'un éventuel procès. Mardi 23 décembre dernier, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers avait rendu son délibéré, déclarant «irrecevables» les recours d’Enzo C. et de Nathan B., tous deux mis en examen dans l’affaire du double assassinat de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Par conséquent, les deux accusés avaient été renvoyés devant les assises. Néanmoins, ils avaient formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Selon nos informations, ce pourvoi sera examiné en formation restreinte de la chambre criminelle le 1er avril prochain.

A ce stade, on ignore la date à laquelle la Cour de cassation rendra sa décision sur le dossier, permettant enfin de fixer une date du procès. Interrogé par CNEWS, l’avocat de la famille de Leslie Hoorelbeke, Lionel Bethune de Moro, craint que l’audiencement ait lieu «courant 2027».

En effet, lorsque l’ordonnance de mise en accusation est définitive, le délai légal est d’un an maximum pour qu’un procès se tienne.

Deux des cinq accusés sont placés en détention provisoire

«L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire», précise l’article 181 du Code de procédure pénale. Toutefois, ce délai est prolongeable exceptionnellement de six mois, renouvelable une seule fois.

Il est à rappeler que dans ce dossier, seuls deux des cinq suspects restent placés en détention provisoire, dont Tom Trouillet, un ami des deux victimes qui logeait le couple le soir du drame.

Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke avaient disparu en novembre 2022 à Prahecq (Deux-Sèvres). Les deux jeunes gens, victimes de multiples coups, avaient été retrouvés morts en Charente-Maritime après trois mois d'enquête. Les mobiles des mis en cause, entre «déception sentimentale et/ou dettes financières» d'après le parquet, seront au cœur du procès d'assises dont la date demeure, à ce stade, inconnue.