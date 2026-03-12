DZ Mafia : ce que l’on sait de l’«opération octopus» menée contre l’organisation criminelle

Plusieurs membres, dont certains «pères fondateurs» de la DZ Mafia ont été interpellés dans plusieurs départements dans le cadre d’une vaste offensive lancée par la justice contre l’organisation criminelle, baptisée «opération Octopus».

Une opération préparée depuis un an et demi dans la plus grande discrétion. Mardi 10 mars, la justice a lancé une vaste offensive, baptisée «Octopus» (pieuvre), visant la DZ Mafia.

Pilotée par les gendarmes de la section de recherches de Marseille, l’opération a conduit à l’interpellation et au placement en garde à vue de 42 membres présumés du groupe criminel, dont plusieurs chefs supposés de l’organisation.

Certains d'entre eux étaient déjà détenus dans des prisons de haute sécurité et soupçonnés de continuer à piloter leurs activités criminelles depuis leur cellule.

L'opération s’est déroulée dans plusieurs départements, notamment les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse et le Var, selon des sources proches du dossier.

Amine O. et Gabriel O. parmi les gardés à vue

Parmi les personnes placées en garde à vue figure Amine O., surnommé «Mimine», transféré à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe mardi 18 novembre 2025. Ce trentenaire est incarcéré depuis 2021 après un triple meurtre, dans lequel deux corps avaient été brûlés.

L’homme doit également être jugé à l'automne pour un triple assassinat commis en 2020, dont une des victimes était Brahim, le grand frère du militant anti-narcotrafic Amine Kessaci. Ce dernier avait déjà perdu un autre frère, Mehdi, tué à l'âge de 20 ans en novembre.

Amine O. doit aussi comparaître, à partir du 23 mars prochain au côté d’un autre «père fondateur» de la DZ Mafia, Gabriel O., lors du procès à Aix-en-Provence d'un double assassinat commis en 2019, avant l'émergence de l'organisation.

Selon Le Parisien, les enquêteurs redoutaient également un projet d'évasion à l'occasion de ce procès. Ces soupçons sont nés d'écoutes de conversations téléphoniques entre Gabriel O. et l'extérieur de la prison, via une ligne illicite qu'il aurait ouverte avec l'aide de son avocat pénaliste. Ce dernier a lui aussi été placé en garde à vue dans le cadre du coup de filet «Octopus».