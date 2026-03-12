Finistère : disparu depuis plus de deux ans, le curé de Ploërmel retrouvé mort

Dans son bulletin paroissial de ce jeudi 12 mars, l’évêque de Vannes Monseigneur Raymond Centène a annoncé la découverte du corps sans vie du père Christophe Guégan, curé de Ploërmel (Morbihan) et porté disparu depuis plus de deux ans.

Une triste nouvelle. Ce jeudi, Monseigneur Raymond Centène, évêque de Vannes, a annoncé, à travers un communiqué publié dans le bulletin paroissial et «avec une profonde émotion et une grande gravité», la découverte du corps sans vie du curé de Ploërmel (Morbihan), le père Christophe Guégan.

«Les autorités judiciaires ont confirmé l’identité d’un corps retrouvé près de l’Ellé», a ajouté Mgr Raymond Centène. Le père Christophe Guégan, 56 ans, était porté disparu depuis le 17 janvier 2024. Ce jour-là, le prêtre logeait au château de Pont-Callec près des religieuses de la communauté des Dominicaines du Saint-Esprit de Berné où il devait assurer l’office du matin comme chaque semaine, comme l’indiquent nos confrères du Ploërmelais.

A la suite de la disparition inquiétante du curé, les religieuses avaient alerté le diocèse et la gendarmerie. Une enquête avait ensuite été ouverte par le parquet de Lorient. Quelques heures plus tard, la voiture du père Christophe Guégan avait été retrouvé vide de tout occupant sur la commune de Guilligomarc’h.

Malgré les différentes recherches menées, aucune trace du prêtre n’avait été découverte. Une semaine après, le parquet avait fait savoir que la piste du suicide était privilégiée.