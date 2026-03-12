Hospitalisée pour une fracture à la cheville, elle se fait amputer la jambe

Au CHU de Poitiers, une patiente qui s'était présentée avec une fracture à la cheville a terminé avec une jambe amputée. L'établissement va devoir indemniser la victime à hauteur de 1,23 million d'euros.

Une amputation à plus d'un million d'euros. A la fin de l'année 2016, une patiente s'est présentée au Centre hospitalier de Poitiers pour une fracture à la cheville. Âgée de 34 ans à l'époque, la femme a contracté une infection à la suite de son hospitalisation au sein de l'établissement. En 2017, la patiente va de nouveau se fracturer la cheville et contracter une infection lors de son passage au CHU de Poitiers. En avril 2018, un staphylocoque doré est diagnostiqué, et l'amputation de sa jambe est entérinée en décembre 2020.

Un parcours médical chaotique qui a poussé cette femme à attaquer l'établissement en justice. Elle a fini par avoir gain de cause devant le tribunal administratif et obtenir réparation à hauteur de 1,23 million d'euros, selon La Nouvelle République.

poursuivi pour «errance médicale»

Dans ce dossier, un expert mandaté pour analyser la situation a établi que l'établissement hospitalier de la Vienne était responsable d'un «manquement de suivi», qui a conduit à l'amputation de la jambe gauche de la victime, en novembre 2021.

L'avocat de la plaignante avait demandé une indemnisation de plus de trois millions d'euros lors du lancement de la procédure en 2021. La victime avait attaqué l'hôpital en expliquant avoir fait l’objet d’une forme «d’errance médicale» pendant 18 mois, puisqu'elle n’avait jamais été orientée vers un infectiologue.

«L’indemnisation sera de 1.018.020 €, avec les intérêts cela représentera 210.000 € de plus, soit en tout 1.230.000 €», a expliqué l'avocat de la victime. Un montant conforme à la demande du rapporteur public en février. La somme sera versée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à qui le CHU devra rembourser 50 % du montant.

Le Centre hospitalier de Poitiers a désormais deux mois pour faire appel de la décision.