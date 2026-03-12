Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Hospitalisée pour une fracture à la cheville, elle se fait amputer la jambe

Un expert mandaté pour analyser la situation a établi que l'établissement hospitalier était responsable d'un «manquement de suivi». [GUILLAUME SOUVANT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au CHU de Poitiers, une patiente qui s'était présentée avec une fracture à la cheville a terminé avec une jambe amputée. L'établissement va devoir indemniser la victime à hauteur de 1,23 million d'euros.

Une amputation à plus d'un million d'euros. A la fin de l'année 2016, une patiente s'est présentée au Centre hospitalier de Poitiers pour une fracture à la cheville. Âgée de 34 ans à l'époque, la femme a contracté une infection à la suite de son hospitalisation au sein de l'établissement. En 2017, la patiente va de nouveau se fracturer la cheville et contracter une infection lors de son passage au CHU de Poitiers. En avril 2018, un staphylocoque doré est diagnostiqué, et l'amputation de sa jambe est entérinée en décembre 2020. 

Un parcours médical chaotique qui a poussé cette femme à attaquer l'établissement en justice. Elle a fini par avoir gain de cause devant le tribunal administratif et obtenir réparation à hauteur de 1,23 million d'euros, selon La Nouvelle République

poursuivi pour «errance médicale»

Dans ce dossier, un expert mandaté pour analyser la situation a établi que l'établissement hospitalier de la Vienne était responsable d'un «manquement de suivi», qui a conduit à l'amputation de la jambe gauche de la victime, en novembre 2021. 

L'avocat de la plaignante avait demandé une indemnisation de plus de trois millions d'euros lors du lancement de la procédure en 2021. La victime avait attaqué l'hôpital en expliquant avoir fait l’objet d’une forme «d’errance médicale» pendant 18 mois, puisqu'elle n’avait jamais été orientée vers un infectiologue.

«L’indemnisation sera de 1.018.020 €, avec les intérêts cela représentera 210.000 € de plus, soit en tout 1.230.000 €», a expliqué l'avocat de la victime. Un montant conforme à la demande du rapporteur public en février. La somme sera versée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à qui le CHU devra rembourser 50 % du montant.

Sur le même sujet Il «squatte» une chambre d'hôpital depuis 3 semaines, l’établissement engage une procédure pour l'expulser Lire

Le Centre hospitalier de Poitiers a désormais deux mois pour faire appel de la décision.

Hôpitalerreur médicaleInsolite

À suivre aussi

Urgences : ce qui va changer lorsque vous appellerez le 15
«Leur offrir un moment d’évasion» : On a suivi Awabot, le robot qui plonge des enfants hospitalisés dans les coulisses de Roland-Garros
Hôpital de Nancy : une patiente retrouvée morte dans les toilettes des urgences

Ailleurs sur le web

Dernières actualités