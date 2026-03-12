Paris : ce que l’on sait de l’incendie d’un immeuble qui a fait un mort et trois blessés

Un incendie s’est déclaré mercredi 11 mars, rue du Faubourg Montmartre, dans le 9e arrondissement de Paris. Un homme, né en 1972, est décédé au cours du sinistre. Trois autres personnes ont été blessées, a appris CNEWS du parquet.

Des questions se posent désormais sur l’origine du feu. Ce mercredi 11 mars, aux alentours de 18h, un incendie mortel s’est déclaré au 13 rue du Faubourg Montmartre, dans le 9e arrondissement de Paris, a appris CNEWS ce jeudi auprès du parquet.

Selon le ministère public, «le feu a pris au 4ème étage et s’est propagé aux 5e et 6e étages» de l’immeuble. Malheureusement, un homme né 1973 est décédé lors du sinistre. La victime se trouvait au 6e étage au moment de l’incendie.

Le parquet de Paris indique également que «trois autres personnes ont été déclarées en urgence absolue par les secours». L’intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser le feu vers 18h10.

Pour l’heure, la cause du feu reste inconnue. Par conséquent, le parquet a procédé à l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort, confiée au commissariat du 9e arrondissement.

«Il est notamment demandé d’auditionner les victimes blessées et les témoins et de faire procéder à une expertise sur l’origine du feu», a conclu le ministère public.