Prison d'Aix-Luynes : des portables découverts dans le quartier d'isolement avant le transfert d'un chef présumé de la DZ Mafia

Six téléphones ont été découverts début mars dans six cellules du quartier d'isolement de la prison d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône), peu avant le transfert dans l'établissement d'un des chefs présumés de la DZ Mafia en vue d'un procès, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Un nouveau rebondissement dans le cadre de l’affaire liée à la DZ Mafia. Six téléphones ont été découverts début mars dans six cellules du quartier d'isolement de la prison d'Aix-Luynes, peu avant le transfert dans l'établissement d'un des chefs présumés de la DZ Mafia en vue d'un procès, selon une source proche du dossier contacté ce mercredi.

Gabriel O. devait occuper quelques jours plus tard une de ces six cellules après son transfert depuis la prison ultra-sécurisée de Vendin-Le-Vieil (Pas-de-Calais), ajoute la source.

A partir du 23 mars, il doit comparaître à Aix-en-Provence notamment aux côtés d'un autre chef présumé de la DZ Mafia, lors d'un procès pour un double assassinat commis en 2019, avant l'émergence de cette nébuleuse criminelle.

Mardi soir, Le Parisien a révélé qu'une enquête était en cours autour d'une suspicion de projet de tentative d'évasion en marge de ce procès. «Il y a des choses très inquiétantes, il y avait une vraie suspicion de tentative d'évasion mais pas un projet abouti», ajoute la source contactée par l'AFP.

Ces informations sortent au moment où Gabriel O. ainsi que les deux autres chefs présumés de la DZ Mafia sont en garde à vue dans le cadre d'un coup de filet inédit contre le groupe criminel.

Au total, une quarantaine de personnes ont été interpellées par la gendarmerie, dont un avocat lyonnais soupçonné de s'être fait corrompre. Le procureur de Marseille tiendra une conférence de presse samedi matin à l'issue des gardes à vue.