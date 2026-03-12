Un an de prison ferme requis contre un infirmier accusé d'une fraude à l'assurance maladie estimée à 1,8 million d'euros

Dans la Marne, un infirmier libéral est accusé d'avoir orchestré une fraude à l'assurance maladie à hauteur d'1,8 million d'euros de préjudice.

Il aurait monté un véritable «système de soins fictifs», dont le préjudice est estimé à 1,8 million d'euros. Le parquet de Châlons-en-Champagne (Marne), a requis quatre ans de prison, dont trois avec sursis, à l'encontre d'un infirmier libéral jugé pour une fraude d'ampleur à l'assurance maladie.

Dans un communiqué, la procureure, Annick Browne, ajoute que les réquisitions incluent également, avec exécution provisoire, l'interdiction d'exercer l'activité d'infirmier, l'indemnisation des parties civiles et «la confiscation des biens, sommes et créances saisis au cours de l'enquête».

Cet infirmier est accusé d'avoir facturé des actes qui n'avaient pas été réalisés «ou qui l'avaient été dans des conditions ne justifiant pas les remboursements sollicités ou encore qui avaient été réalisés par une remplaçante».

150 visites de patients en un jour

Le duo aurait par exemple facturé plusieurs passages quotidiens au domicile de patients alors qu'il n'en effectuait qu'un, «voire qu'il se contentait de laisser les médicaments dans les boîtes aux lettres».

Selon le parquet, le mis en cause a notamment présenté «un constat de commissaire de justice attestant que sur une seule journée, il avait pu réaliser pas moins de 150» visites de patients, dont certaines durant une ou deux minutes.

Une maison, des appartements et «plusieurs sommes inscrites sur des comptes bancaires et des créances figurant sur des contrats d'assurance vie pour une valeur totale de plus d'1,7 million d'euros» ont été saisis. D'après Annick Browne, ces biens sont «susceptibles de permettre la réparation du préjudice subi par l'Assurance maladie».

Un an de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende ont par ailleurs été requis contre l'infirmière remplaçante, qui a été jugée en tant que complice. Mise en délibérée, la décision de justice est attendue le 27 mai.