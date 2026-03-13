Adolescent retrouvé pendu dans l’Oise en 2013 : la mère conteste le suicide, le maire interpelle Gérald Darmanin

Depuis 12 ans, la mère de Louis Greth, adolescent de 14 ans retrouvé pendu dans l’Oise en 2013, se bat tous les jours pour faire avancer l’enquête relative à la mort de son fils. Le maire de Pontpoint a écrit à Gérald Darmanin pour demander le transfert du dossier au pôle cold case de Nanterre.

L’édile veut faire bouger les choses. Le 23 novembre 2013, Louis Greth, 14 ans, avait été retrouvé pendu dans une ferme appartenant à ses grands-parents dans l'Oise. Si la thèse du suicide était privilégiée, les proches de la victime n’ont jamais cru à cette piste.

Selon la mère du mineur, interrogée par nos confrères de France 3 Hauts-de-France, «Louis était tout le contraire de quelqu’un qui se donne la mort (…) C’était la vie incarnée, il était toujours gai, il faisait le pitre et faisait toujours rire la galerie».

Dans cette affaire, une première procédure avait été ouverte en «recherche des causes de la mort». Elle avait ensuite été classée sans suite en 2018, faute d’éléments probants. Il fallait attendre trois ans plus tard, soit en 2021, pour que l’enquête soit requalifiée en «homicide volontaire». Depuis, la mère de Louis a demandé, à deux reprises, le transfert du dossier vers le pôle cold case de Nanterre.

Des pistes toujours pas exploitées

Des demandes qui ont été rejetées par le parquet de Senlis car «le dossier ne rentre pas dans les critères habituels de saisine du pôle» de Nanterre, a expliqué le procureur de la République Loïc Abrial à nos confrères d’Actu Oise.

Par conséquent, le maire de Pontpoint Bruno Dauguet a apporté son soutien à la mère de Louis Greth ce jeudi 12 mars, en adressant une lettre au ministre de la Justice Gérald Darmanin afin de solliciter son intervention pour transférer le dossier du parquet de Senlis au pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre.

L’édile a en effet estimé que «de nombreuses pièces du dossier, dont certaines primordiales, ne sont toujours pas exploitées et ce depuis 2014». Cela concerne notamment la présence d’un véhicule suspect sur les lieux le jour du drame ainsi qu’un ADN prélevé sur la cordelette ayant servi à étrangler l’adolescent de 14 ans. Celui-ci correspond en réalité à celui relevé sur un vol de voiture à la roulotte commis à quelques kilomètres.