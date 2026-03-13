Affaire Nahel : l’avocat du policier se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles

L’avocat de Florian M., Me Laurent-Franck Lienard, a annoncé ce vendredi avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 mars dernier, ordonnant le renvoi du policier devant la cour criminelle pour «violences volontaires».

Dans un message publié ce vendredi 13 mars sur sa page Facebook, l’avocat du policier Florian M., Me Laurent-Franck Lienard, a indiqué avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 mars dernier. Celle-ci a en effet ordonné le renvoi du fonctionnaire devant la cour criminelle pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner».

Or, le conseil de Florian M., accusé du meurtre de Nahel Merzouk à Nanterre en juin 2023, a pointé une «motivation lunaire» de la part de la chambre d’instruction de Versailles.

«On nous reproche de ne pas démontrer que "l’impact psychologique" d’un tir ailleurs que dans l’habitacle n’aurait pas été suffisant pour dissuader Nahel de repartir», a écrit Me Laurent-Franck Lienard, alors même que la chambre «relève que le véhicule était en train de repartir au moment du tir». Une contradiction mise en lumière par le conseil du policier mis en cause.

«Ensuite, on nous demande d'apporter une preuve impossible. Il faudrait faire revivre Monsieur Merzouk et rejouer la scène pour savoir si un tir ailleurs que sur le conducteur serait suffisant pour le dissuader de repartir. C’est une motivation qui n’a aucun sens», a estimé Me Laurent-Franck Lienard.

«La chambre déduit du fait que nous ne démontrons pas qu’un tir ailleurs que dans l’habitacle aurait eu un effet insuffisant pour conclure qu’il n’est pas établi le caractère absolument nécessaire du tir, allant totalement à l’encontre de la jurisprudence du 19 octobre 2021 de la Cour de cassation sur le périple routier», a-t-il ajouté.

Dans l’affaire mentionnée par l’avocat (arrêt de la chambre criminelle du 19 octobre 2021), deux motards de la police nationale avaient poursuivi un véhicule dont le conducteur avait refusé d’obtempérer et avait pris tous les risques sur l’autoroute, essayant même de les percuter. Une fois le véhicule immobilisé, un passager avait pris place au volant, redémarrant brusquement, et malgré les injonctions d’un policier qui le tenait en joue, la voiture.

Une «pression politique» qui «pollue grandement l’analyse juridique»

De ce fait, l’agent avait fait usage de son arme à dix reprises, visant neuf fois le véhicule et blessant le passager. Un non-lieu avait été prononcé, décision confirmée en appel puis validée par la Cour de cassation. La haute juridiction en effet avait estimé que le policier n’avait pas d’autre choix que de faire usage de son arme pour mettre fin à un «périple routier» mettant en danger sa vie et celle des autres usagers de la route.

Par conséquent, Me Laurent-Franck Lienard a jugé que le «périple routier» était applicable à la situation de son client, notant que Florian M. «pouvait légitimement craindre pour sa vie et celle des autres et n’avait pas d’autre arme que son pistolet, que Nahel Merzouk avait démontré qu’il voulait à tout prix échapper au contrôle et avait manqué de renverser un cycliste et des piétons, au moyen d’une conduite particulièrement dangereuse, même avant d’être pris en charge par les policiers, et qu’il avait prouvé sa détermination à fuir malgré la tentative d’interpellation dont il faisait l’objet et l’exhibition de leurs armes par les deux motards».

«La cour d’appel nous a donc donné raison sur tout, mais renvoie quand même notre client devant une cour criminelle», a écrit l’avocat, dénonçant une «pression politique» qui «pollue grandement l’analyse juridique».