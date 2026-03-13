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Clermont-Ferrand : un détenu placé en détention pour viol sur mineure s’évade d’un centre psychiatrique

Le détenu se serait évadé en passant par les toits de l’établissement. [Google Street View]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 12 mars, un homme de 24 ans, placé en détention pour viol sur mineure et violences aggravées, s’est évadé du centre psychiatrique Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, a appris CNEWS auprès du parquet. Il est actuellement en fuite. 

Il n'était pas surveillé. Moins d’une semaine après l’évasion spectaculaire d’Ilyas Kherbouche de la prison de Villepinte (Seine-Saint-Denis), c’est une autre affaire qui secoue, cette fois, le centre de la France. 

En effet, un homme de 24 ans, «en exécution de peine correctionnelle sur des affaires relevant de Clermont-Ferrand», s’est évadé ce jeudi 12 mars au soir du centre hospitalier psychiatrique Sainte-Marie, a appris CNEWS ce vendredi auprès du parquet. 

Avant son évasion, l’homme était placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire de viol sur mineure et violences aggravées, selon nos confrères de BFMTV. D’après Franceinfo, le détenu se serait évadé en passant par les toits de l’établissement et n’était pas surveillé, ni par la police, ni par les services pénitentiaires. 

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Selon le parquet de Clermont-Ferrand à CNEWS, l’individu demeure actuellement recherché par les forces de l’ordre. La division de la criminalité territoriale (DCT) est saisie. 

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