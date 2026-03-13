Disparition inquiétante de Savanah, 16 ans, en Côte-d’Or : la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie de la Côte-d’Or a lancé un appel à témoins, ce vendredi 13 mars, à la suite de la disparition inquiétante de Savanah Penot, 16 ans, à Ahuy. L’adolescente «pourrait se trouver à Paris», selon les militaires.

Où est Savanah ? Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie de la Côte-d’Or a lancé, ce vendredi 13 mars, un appel à témoins après la disparition de Savanah Penot, 16 ans. Selon les gendarmes, l’adolescente «a quitté la Maison départementale de l’enfance Simone Veil à Ahuy, le 4 janvier 2026, d’où elle fugue régulièrement».

Depuis, la mineure n’a plus donné de nouvelles. D’après les militaires, «elle pourrait se trouver à Paris». Toutefois, cette information demeure, actuellement, «non confirmée».

Savanah mesure 1m60. Elle a les cheveux bruns et les yeux marron clair. Le jour de sa disparition, l’adolescente était vêtue d’un pantalon bordeaux, d’un pull rouge, de chaussures noires, d’un manteau et d’un cache-oreilles gris.

La gendarmerie invite tout personne ayant des informations à prendre attache «immédiatement» avec la brigade de Messigny-et-Vantoux en composant le 03.80.44.90.31 ou en appelant le 17.