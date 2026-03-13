Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Disparition inquiétante de Savanah, 16 ans, en Côte-d’Or : la gendarmerie lance un appel à témoins

D’après les militaires, Savanah «pourrait se trouver à Paris». [Gendarmerie nationale]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

La gendarmerie de la Côte-d’Or a lancé un appel à témoins, ce vendredi 13 mars, à la suite de la disparition inquiétante de Savanah Penot, 16 ans, à Ahuy. L’adolescente «pourrait se trouver à Paris», selon les militaires. 

Où est Savanah ? Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie de la Côte-d’Or a lancé, ce vendredi 13 mars, un appel à témoins après la disparition de Savanah Penot, 16 ans. Selon les gendarmes, l’adolescente «a quitté la Maison départementale de l’enfance Simone Veil à Ahuy, le 4 janvier 2026, d’où elle fugue régulièrement». 

Depuis, la mineure n’a plus donné de nouvelles. D’après les militaires, «elle pourrait se trouver à Paris». Toutefois, cette information demeure, actuellement, «non confirmée». 

Savanah mesure 1m60. Elle a les cheveux bruns et les yeux marron clair. Le jour de sa disparition, l’adolescente était vêtue d’un pantalon bordeaux, d’un pull rouge, de chaussures noires, d’un manteau et d’un cache-oreilles gris.  

Sur le même sujet Disparition inquiétante : un appel à témoins pour retrouver une randonneuse de 63 ans dans les Pyrénées-Atlantiques Lire

La gendarmerie invite tout personne ayant des informations à prendre attache «immédiatement» avec la brigade de Messigny-et-Vantoux en composant le 03.80.44.90.31 ou en appelant le 17. 

Disparitiondisparition inquiétanteGendarmerieFaits divers

À suivre aussi

Disparition de Lowana dans le Bas-Rhin : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver l’adolescente de 13 ans
Rescapée de la rafle du Vel d’Hiv et présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz, Arlette Testyler est décédée
Le chanteur Frank Michael, connu pour le tube «Toutes les femmes sont belles», est mort à 79 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités