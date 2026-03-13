Maine-et-Loire : un Soudanais de 36 ans jugé à partir de ce vendredi pour le triple meurtre de jeunes hommes en 2020

Ce vendredi 13 mars, Al Khawad Al Zine Sulaymane, un ex-réfugié soudanais de 36 ans, doit comparaître devant la cour d’assises du Maine-et-Loire. Il est en effet accusé de trois meurtres aggravés commis en juillet 2022 à Angers.

C’est reparti. Cinq mois après un premier procès avorté à cause d’une erreur dans la procédure, Al Khawad Al Zine Sulaymane, un ex-réfugié politique soudanais de 36 ans, comparaît à compter de ce vendredi 13 mars, et jusqu’au 20 mars prochain, devant la cour d’assises de Maine-et-Loire. L’homme est accusé d’avoir tué à l’arme blanche trois jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans avec lesquels il avait eu une altercation quelques instants plus tôt, à Angers.

Les faits qui lui sont reprochés se sont produits dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022, sur l’esplanade Cœur de Maine. Al Khawad Al Zine Sulaymane, fortement alcoolisé, aurait importuné des passants avant de commencer à agresser sexuellement des jeunes filles, en leur touchant les fesses.

C’est ainsi que des garçons ont pris la défense de celles-ci. Une bagarre aurait ensuite éclaté, suscitant l’intervention des secours et de la police. Cependant, aucune interpellation n’avait été réalisée. Les événements ont pris une autre tournure lorsque les secours ont quitté les lieux. En effet, l’homme aurait, dans un premier temps, pris la fuite à bord d’un véhicule avant de revenir sur les lieux, environ une heure plus tard, avec un couteau de 20 cm dissimulé.

Un procès renvoyé après une erreur rarissime

Il a tué trois jeunes hommes qui avaient été mêlés plus tôt à l’altercation et en a blessé trois autres, selon l’accusation.

Le premier procès s’était tenu en octobre 2025. A l’époque, Al Khawad Al Zine Sulaymane avait refusé dans un premier temps de sortir de sa cellule avant d’être finalement extrait. Lors de l’audience, l’homme avait plaidé l’amnésie : «Je ne me souviens de rien du tout», avait-il déclaré selon ses propos rapportés par l’AFP.

Au cours des audiences, plusieurs témoins et enquêteurs avaient été entendus. Toutefois, une erreur rarissime avait conduit au renvoi, la veille du verdict et à la demande de l’avocat de l’accusé, du procès à ce vendredi 13 mars. Concrètement, le président Xavier Lenoir avait transmis la veille aux parties un document papier comprenant des questions ainsi que le nom de l'accusé suivi d'un verdict (réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans), fruit d'un mauvais «copié remplacé».

Hormis des éléments de personnalité relatifs à la détention de l'accusé depuis octobre, peu d'éléments nouveaux sont à attendre des nouvelles audiences, ni sur le déroulé des faits, a expliqué Me Anne-Pascale Lamy-Rabu, avocate de plusieurs parties civiles, à l’AFP.