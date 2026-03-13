Paris : un homme écroué pour avoir administré une plate-forme pédopornographique sur le darkweb

Ce vendredi 13 mars, un homme d’une trentaine d’années a été mis en examen à Paris. Il est soupçonné d’avoir administré pendant une durée de deux ans «Alice in Wonderland», une plate-forme pédopornographique, sur le darkweb.

Un trentenaire a été mis en examen ce vendredi à Paris, soupçonné d'avoir administré pendant deux ans une importante plate-forme pédopornographique sur le darkweb, intitulée «Alice in Wonderland», a-t-on appris auprès du parquet de la capitale.

«L'homme né en 1994 et interpellé à Toulouse est soupçonné d'avoir été l'administrateur du site depuis 2022 jusqu'à sa fermeture en septembre 2024», a précisé le parquet à l'AFP. Il est notamment soupçonné d'avoir alimenté le site, créé des sections ou géré des utilisateurs.

Le parquet avait requis sa mise en examen notamment pour fourniture d'une plate-forme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, ainsi que détention et diffusion d'images d'un mineur à caractère pédopornographique. L'enquête avait été ouverte en juin 2024 par la section de lutte contre la cybercriminalité et confiée à l'office des mineurs.

Cinq exploitants de cette plate-forme mis en examen par la justice allemande

En novembre dernier, la justice allemande avait déjà condamné cinq exploitants de cette plate-forme qui comptait des centaines de milliers d'utilisateurs et s'intitulait «Alice in Wonderland» ("Alice aux pays des merveilles", en anglais).

Âgés de 44 à 63 ans, ils avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à dix ans et demi de prison par un tribunal de Mönchengladbach (ouest).

Avant sa fermeture en septembre 2024 par les autorités allemandes, la plate-forme diffusait des contenus pédopornographiques, impliquant dans certains cas des nourrissons d'environ un an, et permettait la mise en lien d'utilisateurs, afin, éventuellement, de commettre des violences sexuelles sur des enfants.