Vols dans des églises en Seine-Maritime : des objets retrouvés en Roumanie, 2 individus arrêtés

Deux individus ont été arrêtés fin février dans le cadre d'une enquête sur des vols dans des lieux de culte de Seine-Maritime. Ces objets, d'une valeur totale de 40.436 euros, ont été retrouvés en Roumanie. Les suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Une enquête qui a dépassé les frontières. Fin février, deux individus ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur des vols dans des lieux de culte de Seine-Maritime.

Ces objets dérobés, dont le préjudice s'élève à 40.436 euros, ont été retrouvés en Roumanie et leur analyse a permis de découvrir l'ADN des suspects, connus pour vivre dans des squats de Rouen. Ils ont été placés en détention provisoire, selon une source policière à CNEWS.

Vol de crucifix, chandeliers, ostensoirs...

Dans le détail, entre novembre 2023 et février 2025, plusieurs églises de la région de Rouen, dont la basilique du Sacré-Cœur, mais également d'autres communes du département se sont fait dérober des crucifix, des chandeliers et des ostensoirs.

Les autorités françaises et roumaines ont ainsi collaboré dans le cadre d'un mandat de recherche contre ces individus. Le premier a été arrêté à Roissy-Charles-de-Gaulle (Val d'Oise) le 21 février, le second à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), le 23 février.

Ils ont reconnu partiellement leur rôle pendant leur garde à vue.