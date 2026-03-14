Dix identités, 12.000 euros de chômage par mois... Un quinquagénaire détourne des centaines de milliers d’euros d’allocations

Pendant près de deux ans, un homme de 54 ans est parvenu à détourner près de 239.000 euros d’allocations sociales en France en utilisant une dizaine de fausses identités. Son système, qui lui permettait d’empocher jusqu’à 12.000 euros de chômage par mois, n’a été découvert qu’après l’envoi d’un courrier à la mauvaise adresse.

Pendant près de deux ans, un quinquagénaire a réussi à tromper plusieurs organismes sociaux en France grâce à un système de fraude particulièrement élaboré. Âgé de 54 ans et résidant à La Baule (Loire-Atlantique), cet homme de nationalité franco-allemande est soupçonné d’avoir détourné près de 239.000 euros d’allocations en usurpant une dizaine d’identités différentes, d'après nos confrères de Ouest-France.

L’affaire a été révélée à la suite d’une simple erreur postale. En 2024, un habitant de Loire-Atlantique s’est présenté dans les locaux de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) après avoir reçu un courrier qui ne lui était pas destiné. Ce signalement a mis les services anti-fraude sur la piste d’un dossier déjà suspect.

En examinant le dossier du véritable destinataire, les agents ont rapidement mis au jour une anomalie : la même photo d’identité apparaissait dans plusieurs dossiers d’allocataires différents. Alertés, les services de lutte contre la fraude ont approfondi leurs vérifications et identifié un suspect.

L’enquête,, alors transmise aux policiers de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), a ensuite permis de révéler un système particulièrement sophistiqué.

Un système de fausses identités bien rodé

Selon les enquêteurs, le suspect maîtrisait parfaitement la fabrication de documents frauduleux. Il aurait ainsi créé de faux passeports, de faux certificats administratifs ou encore de fausses attestations, notamment liées à la période du Covid-19.

Grâce à ces identités multiples, l’homme exploitait une faille dans le système d’indemnisation au sein de la Caisse d'allocation familiale et de France Travail. En effet, les travailleurs ayant exercé en Suisse peuvent percevoir des allocations chômage dans l'Hexagone. En se déclarant sous plusieurs identités et avec différents parcours professionnels, il percevait environ 12.000 euros d’allocations chaque mois.

Au total, le préjudice est estimé à près de 239.000 euros sur deux ans. Interpellé et placé en garde à vue en mars 2025, le suspect a reconnu une partie des faits. Il a toutefois affirmé aux enquêteurs avoir dilapidé l’ensemble de l’argent détourné dans les jeux d’argent. L’homme devra répondre de ces faits devant la justice lors d’un procès prévu en 2027.