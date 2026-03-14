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Meurthe-et-Moselle : un homme soupçonné de tentative de féminicide près de Nancy

La victime a été découverte par la police «le visage mutilé» au domicile familiale (Meurthe-et-Moselle). [DENIS CHARLET / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Un homme est soupçonné d'avoir voulu tuer son épouse puis de mettre fin à ses jours dans la nuit de vendredi à samedi, près de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le suspect a été arrêté et une enquête a été ouverte.

Le parquet de Nancy a annoncé ce samedi l'ouverture d'une enquête pour «tentative d'homicide par conjoint et d'actes de torture et de barbarie» contre un homme de 56 ans.

La victime a été découverte par la police «le visage mutilé» au domicile familial à Fléville-devant-Nancy. Le procureur de la République, François Capin-Dulhoste, a indiqué que le suspect avait «tenté de mettre fin à ses jours dans le logement» après son acte présumé. Les deux personnes, dont le pronostic vital n'est pas engagé, ont été emmenées à l'hôpital.

Un cutter découvert près du mis en cause

Dans les faits, les policiers ont été appelés vers 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, pour «une tentative d'homicide conjugal». Ils ont découvert la victime, une femme de 46 ans, avec le visage mutilé.

Le procureur ajoute qu'un cutter a été trouvé à proximité du mis en cause, tout en précisant qu'il était «trop tôt à ce stade de l'enquête» pour affirmer «avec certitude» qu'il s'agissait de l'arme utilisée pour l'agression.

Les deux enfants du couple, qui dormaient durant l'agression, ont été emmenés au CHRU pour bénéficier d'une prise en charge psychologique.

Sur le même sujet Féminicide dans le Rhône en 2022 : un père de famille condamné à 25 ans de prison Lire

Pour rappel, 157 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).

féminicideFaits diversPoliceNancy

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