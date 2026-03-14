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Meuse : mis en examen pour viol, un homme s'évade lors de son retour en prison

Les mesures nécessaires avaient été prises pour protéger la victime. [Anne-Christine POUJOULAT / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi, à Bar-le-Duc (Meuse), un détenu de 25 ans s’est évadé de la maison d’arrêt de la ville. Il est notamment mis en examen pour viol. 

Volatilisé. Un homme de 25 ans, mis en examen pour viol, a faussé compagnie ce vendredi aux agents qui le ramenaient à la maison d'arrêt de Bar-le-Duc, dans la Meuse. D’intenses recherches sont en cours. 

Selon le procureur de la République de Bar-le-Duc Sofian Saboulard, confirmant une information de l'Est Républicain, le suspect était escorté à un rendez-vous avec le juge d'instruction de Nancy (Meurthe-et-Moselle) lorsqu’il est «parvenu à échapper à la vigilance» des agents. 

Au moment des faits, qui se sont déroulés en début d’après-midi, ils étaient de retour à proximité de la maison d’arrêt

«Il n'y a pas eu de violence, mais il a réussi à sortir du véhicule et à courir», a ainsi précisé le procureur, qui n'a pas souhaité révéler si l'homme était menotté ou non. 

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«Nous mettons tous les moyens en oeuvre pour essayer de le retrouver», a encore indiqué Sofian Saboulard. L'individu est inscrit au fichier des personnes recherchées. 

Enfin, il a également déclaré que les mesures nécessaires avaient été prises pour protéger la victime du détenu.

MeuseFaits diversPrisonfuite

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