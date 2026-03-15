Femme tuée à coups de marteau à Nice : son fils de 13 ans avoue le meurtre

Le parquet de Nice (Alpes-Maritimes) a indiqué ce dimanche 15 mars, qu’un garçon de 13 ans a reconnu être l'auteur des coups de marteau qui ont provoqué la mort de sa mère, âgée de 42 ans, ce vendredi soir.

Des faits particulièrement glaçants. Un garçon de 13 ans a reconnu être l'auteur des coups de marteau qui ont provoqué la mort de sa mère ce vendredi soir à son domicile de Nice (Alpes-Maritimes), a annoncé ce dimanche 15 mars le parquet.

«Après avoir contesté être impliqué dans les faits», le jeune garçon a reconnu «être l’auteur des coups» et a indiqué que «dans la suite d’une dispute avec sa mère qui lui reprochait d’avoir consommé de l’alcool, il l’avait frappée et poussée violemment avant de se saisir d’un marteau et de lui porter des coups à la tête», a précisé le procureur de la République Damien Martinelli, dans un communiqué.

L’adolescent a été déféré ce dimanche dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour «meurtre sur ascendant», a ajouté le procureur, qui a requis son placement en détention provisoire.

Les forces de l’ordre et les secours étaient intervenus dans l’appartement de la victime, cité Louis-Braille, dans l’est de Nice ce vendredi aux alentours de 20h. Après avoir enfoncé la porte avec un bélier, ils ont découvert la mère de famille, avec des plaies importantes au niveau du crâne, et son fils, en état de choc.

Malgré l'intervention des secours, la victime avait été déclarée morte peu avant 21h.

Le mineur avait été placé en garde à vue au regard d'incohérences dans ses déclarations. Une perquisition menée dans l'appartement a permis de découvrir un marteau présentant des traces de sang.