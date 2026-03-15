Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Femme tuée à coups de marteau à Nice : son fils de 13 ans avoue le meurtre

Le procureur de Nice a requis le placement en détention provisoire de l'adolescent. [Valentine CHAPUIS / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le parquet de Nice (Alpes-Maritimes) a indiqué ce dimanche 15 mars, qu’un garçon de 13 ans a reconnu être l'auteur des coups de marteau qui ont provoqué la mort de sa mère, âgée de 42 ans, ce vendredi soir.

Des faits particulièrement glaçants. Un garçon de 13 ans a reconnu être l'auteur des coups de marteau qui ont provoqué la mort de sa mère ce vendredi soir à son domicile de Nice (Alpes-Maritimes), a annoncé ce dimanche 15 mars le parquet.

«Après avoir contesté être impliqué dans les faits», le jeune garçon a reconnu «être l’auteur des coups» et a indiqué que «dans la suite d’une dispute avec sa mère qui lui reprochait d’avoir consommé de l’alcool, il l’avait frappée et poussée violemment avant de se saisir d’un marteau et de lui porter des coups à la tête», a précisé le procureur de la République Damien Martinelli, dans un communiqué.

L’adolescent a été déféré ce dimanche dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour «meurtre sur ascendant», a ajouté le procureur, qui a requis son placement en détention provisoire.

Les forces de l’ordre et les secours étaient intervenus dans l’appartement de la victime, cité Louis-Braille, dans l’est de Nice ce vendredi aux alentours de 20h. Après avoir enfoncé la porte avec un bélier, ils ont découvert la mère de famille, avec des plaies importantes au niveau du crâne, et son fils, en état de choc.

Malgré l'intervention des secours, la victime avait été déclarée morte peu avant 21h.

Sur le même sujet Pas-de-Calais : deux frères, soupçonnés d’un projet terroriste «mortifère et antisémite», présentés à un juge Lire

Le mineur avait été placé en garde à vue au regard d'incohérences dans ses déclarations. Une perquisition menée dans l'appartement a permis de découvrir un marteau présentant des traces de sang.

Faits diversNiceAlpes-MaritimesMeurtre

À suivre aussi

«L’écharpe tricolore des élus devrait être rouge car l’État a du sang sur les mains aujourd’hui», s'insurge Miriam Djabali Larak
Meurtre de Lyhanna : «Un rapport d'inspection sera rendu le 19 juin», annonce le porte-parole du ministère de la Justice
Meurtre de Lyhanna : le père d'une nouvelle victime de Jérôme B. témoigne sur CNEWS
Meurtre de Lyhanna : «Ma fille a été victime d'attouchements lors d'une soirée pyjama» : le père d'une autre victime de Jérôme B. témoigne en exclusivité sur CNEWS

Ailleurs sur le web

Dernières actualités