Pas-de-Calais : deux frères, soupçonnés d’un projet terroriste «mortifère et antisémite», présentés à un juge

Interpellés mardi à l’aube dans une voiture stationnée près de la prison de Longuenesse (Pas-de-Calais), dans laquelle ont été découverts une arme chargée et un drapeau de Daesh, deux frères ont été présentés ce dimanche à un juge en vue de leur mise en examen pour un projet terroriste «mortifère et antisémite».

En une semaine, l'affaire a connu une sacrée avancée. Alors que deux frères avaient été interpellés mardi après la découverte d'une arme chargée et d'un drapeau de Daesh dans leur voiture, ils sont dorénavant présentés à un juge en vue de leur mise en examen pour un projet terroriste «dont le caractère mortifère et antisémite apparaît établi», a annoncé ce dimanche le parquet national antiterroriste (Pnat).

Une information judiciaire a été ouverte ce dimanche pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, ainsi que pour acquisition et port d'arme. Le parquet a également demandé la mise en examen des deux frères et leur placement en détention provisoire.

À l'origine, un «signalement drone» avait permis à la police de se déployer là où se trouvait le véhicule suspect, c'est-à-dire aux abords du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais), vers 2h, dans la nuit de lundi à mardi.

A l'intérieur, une arme semi-automatique chargée de munitions de 9mm, une bouteille d'acide chlorhydrique, de l'aluminium ainsi qu'un drapeau de Daesh avaient été retrouvés par les policiers du commissariat de Saint-Omer, conduisant au placement en garde à vue des deux hommes présents dans le véhicule.

Au cours de cette dernière, ils ont reconnu «nourrir depuis quelques semaines, face au constat de l'impossibilité de partir mener le jihad au Sham ou en Palestine, un projet terroriste en France pour lequel ils aspiraient au martyr», a précisé le Pnat dans un communiqué.

«l'imminence d'un passage à l'acte»

Après plusieurs années passées en Italie, ces deux frères, Elyasse et Moad H., étaient arrivés en France avec leurs parents en 2017. Mais au fil du temps, le parquet a reconnu que les deux hommes, de nationalité italienne et marocaine, avaient consulté une «abondante propagande jihadiste (...) depuis plusieurs mois», a indiqué le parquet.

Mais si cette radicalisation a été commencée il y a maintenant deux ans, en raison de «l'exploitation des supports numériques saisis ainsi que les déclarations de leur entourage familial», le Pnat a confirmé «une nette intensification, dans les jours précédents leur interpellation, de leur engagement jihadiste et des démarches entreprises dans un projet terroriste dont le caractère mortifère et antisémite apparaît établi».

Une vidéo d'allégeance à Daesh réalisée par Moad H. le 7 mars avait été découverte, apparaissant même «en contact avec plusieurs personnes radicalisées ou mises en examen ou condamnées pour une infraction terroriste». Sur d'autres photos et vidéos, les deux frères «se sont mis en scène en utilisant des armes à feu ou en exhibant un couteau, en tenue de combattant, l'index levé vers le ciel devant le drapeau de Daesh», a ajouté le Pnat.

Avant de conclure : «Des échanges avec différents interlocuteurs sur des messageries cryptées dans les jours et semaines précédant leur interpellation, visant notamment à la recherche d'armes de poing ou de fusils d'assaut laissent présager de l'imminence d'un passage à l'acte violent», a estimé le parquet.