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«Allah Akbar, je vais vous tuer» : trois agents blessés par un détenu agité dans une prison du Nord

Les trois agents se sont vus prescrire plusieurs jours d’arrêt de travail. [GERARD JULIEN / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un détenu du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a agressé des agents pénitentiaires qui venaient de procéder à sa mise en prévention à la suite d’un tapage excessif et des menaces verbales, a appris CNEWS auprès du syndicat FO Justice. L’homme aurait crié : «Allah Akbar, je vais vous tuer !». 

Un incident inquiétant. Trois agents pénitentiaires ont été agressés, vendredi 13 mars, par un détenu affecté au centre pénitentiaire Lille-Annœullin (Nord), a appris CNEWS ce lundi du syndicat FO Justice.

D’après la même source, les faits se seraient produits alors que l’individu frappait sans cesse contre la porte de sa cellule, «menaçant de tout casser». Il provoquait ainsi des tapages répétés et utilisait l’interphonie de manière «très insistante». Face à cette situation, les agents pénitentiaires sont intervenus et ont placé le détenu en prévention au quartier disciplinaire (QD).

Si la mise en prévention s’est bien déroulée, la situation a pris une autre tournure lorsque les agents se sont retirés du quartier disciplinaire. En effet, à ce moment-là, le détenu s’est soudainement agité et a commencé à porter des coups de poing et de pied aux trois personnels appartenant aux équipes locales de sécurité pénitentiaires (ELSP) qui étaient en charge de la prévention, toujours d’après FO Justice à CNEWS. L’homme aurait également crié : «Allah Akbar, je vais vous tuer !» durant l’agression.

Un détenu «violent» et «imprévisible»

A la suite de ces faits, les agents se sont vu prescrire plusieurs jours d’arrêt de travail. «Il n’y a pas eu de grosses blessures. Mais, il va leur falloir quelques jours pour se remettre physiquement et psychologiquement. Ils ne s’attendaient pas à une telle agression», a commenté FO Justice.

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Concernant le mis en cause, celui-ci serait instable. Il est connu au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pour des antécédents de violences. Il avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’un changement de cellule après avoir entièrement dégradé la précédente. «Il est assez violent, assez intolérant et assez imprévisible», nous dit FO Justice, notant que l’individu «n’est pas connu pour radicalisation».

«On peut s’interroger sur les raisons qui l’ont amené à tenir ces propos et sur ce qui pourrait se cacher derrière», a conclu le syndicat.

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