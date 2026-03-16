Municipales 2026 : le maire sortant d’une commune du Pays basque retrouvé mort après sa défaite

Le maire sortant d’une commune basque des Pyrénées-Atlantiques a été retrouvé mort ce lundi. La veille il avait été battu au premier tour des élections municipales par son adversaire. La piste du suicide est privilégiée.

Une défaite qui aurait été trop lourde à porter. Battu au premier tour des élections municipales dans sa commune du Pays basque, un maire sortant a été retrouvé mort ce lundi 16 mars au matin, a révélé la radio Ici Pays basque.

A la tête de Viodos-Abense-de-Bas (Pyrénées-Atlantiques) avant sa défaite, village de 750 habitants, Christian Berçaïts, 61 ans, était recherché depuis la proclamation des résultats.

Son corps a été retrouvé à son domicile. Le parquet de Pau a indiqué que la piste du suicide était privilégiée.

Christian Berçaïts était maire de la commune depuis 2017. Candidat à sa réélection, il a été battu par son adversaire qui a obtenu 55,50% des voix.

Dans ce petit village situé à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Pau, la population s’était massivement mobilisée puisque 83,12% des inscrits ont participé au scrutin.

Les drapeaux installés sur le fronton de la mairie ont été mis en berne en mémoire de son ancien maire.