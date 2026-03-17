Affaire Narumi Kurosaki : pourquoi Nicolas Zepeda, accusé du meurtre de son ex-petite amie, est-il jugé une 3e fois dès ce mardi ?

Condamné en première et en seconde instances à 28 ans de prison pour le meurtre de son ex-petite amie Narumi Kurosaki en 2016, le Chilien Nicolas Zepeda est de retour dès ce mardi devant la justice française. Il s’agit du 3e procès pour le jeune homme dans le cadre de cette procédure.

Bis repetita. A compter de ce mardi 17 mars, et pour une durée de dix jours, Nicolas Zepeda, un Chilien de 36 ans, doit comparaître devant la cour d’assises du Rhône, à Lyon. Le trentenaire est en effet accusé de l’assassinat, en 2016 à Besançon, de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki, 21 ans.

Depuis le début de l’instruction, Nicolas Zepeda, en détention depuis son extradition du Chili vers la France en juillet 2020, a comparu à deux reprises devant la justice française. Il avait d’abord été condamné à 28 ans de prison en 2022. Un an après, soit en 2023, sa peine avait été confirmée en appel. Toutefois, le trentenaire avait bénéficié, en 2025, d’une rare annulation d’un verdict par la Cour de cassation, pour un vice de procédure.

Comme lors des premiers procès, plusieurs intervenants sont attendus pour cette audience hors norme : traducteurs en japonais et espagnol, et témoignages en visio depuis trois continents. Une ampleur internationale qui attire une soixantaine de journalistes français et étrangers.

En 2022, puis en 2023, le scénario de l’assassinat de Narumi Kurosaki a été longuement reconstitué par l’accusation et l’avocat général. Selon celui-ci, Nicolas Zepeda aurait prémédité le meurtre de l’étudiante japonaise et aurait dissimulé son cadavre. La jeune femme, qui avait entamé des études de français à la rentrée 2016 à Besançon, avait été vue vivante pour la dernière fois le 4 décembre regagnant sa résidence universitaire. La nuit, des voisins avaient entendu des hurlements terrifiants, «comme dans un film d’horreur».

Interrogé au sujet de son lien avait la victime, le trentenaire a affirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec Narumi Kurosaki en 2014, au Japon. Cependant, après son arrivée à Besançon, l’étudiante a mis fin à cette relation, estimant que le Chilien, de retour au Chili, était « trop possessif et inquisiteur ».

Plusieurs indices «concordants»

Sur les cris, Nicolas Zepeda a présenté un récit jugé peu convaincant, expliquant qu’il s’était d’abord garé par hasard le 4 décembre, et que Narumi Kurosaki l’aurait rencontré fortuitement. Selon lui, après un dîner au restaurant, ils seraient rentrés dans la chambre et auraient eu des relations sexuelles. Les cris entendus, toujours d’après l’accusé, auraient été les «gémissements» de la victime.

Toutefois, certains indices décrédibilisent son récit. D’après l’avocat général aux premiers procès, l’accusé aurait étranglé ou étouffé l’étudiante japonaise et enterré ou immergé son corps dans un sous-bois bordé d’une rivière, où son GPS et son téléphone ont prouvé qu’il avait passé du temps cinq jours plus tôt, puis à nouveau après avoir quitté la chambre de la victime.

Un deuxième élément accable également Nicolas Zepeda. En effet, celui-ci aurait acheté, le 1er décembre 2016, un bidon de 5 litres d’un produit combustible, des allumettes et un pulvérisateur de détergent à l’eau de javel. De plus, le bornage de ses voiture et téléphone a attesté qu'il était resté dans la chambre de la victime plus de 24 heures.

D’autres indices qui intriguent les enquêteurs. Les jours suivants sa «disparition», Narumi avait envoyé des emails et messages «incohérents» à son compagnon français, à son université et à ses amis afin de les rassurer. Elle affirmait être à Lyon pour renouveler son visa. Or, il s’agit d’une formalité qui révèle du consulat japonais de Strasbourg.

Plus encore, le 6 décembre, un billet de TGV Besançon-Lyon au nom de Narumi Kurosaki aurait été acheté en ligne depuis un centre commercial, où Nicolas Zepeda se trouvait. Un train que la victime n’a jamais pris selon des passagers du même wagon.