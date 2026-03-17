Agents agressés à la prison de Lille-Annœullin : le détenu sanctionné de 30 jours de quartier disciplinaire

Le détenu ayant agressé, vendredi 13 mars, trois agents de l’équipe locale de sécurité pénitentiaire (ELSP) au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a écopé de 30 jours de quartier disciplinaire, «soit la peine maximale», a appris CNEWS auprès de l’administration pénitentiaire.

Une réponse ferme à ses agissements intolérables. Vendredi 13 mars dernier, un détenu du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin avait agressé trois agents de l’équipe locale de sécurité pénitentiaire (ELSP), alors qu’il était conduit au quartier disciplinaire après plusieurs incidents survenus dans sa cellule. A la suite de ces faits, l’homme a été sanctionné de 30 jours de quartier disciplinaire (QD), «soit la peine maximale», a appris CNEWS de l’administration pénitentiaire ce mardi 17 mars.

«Cette sanction disciplinaire pourra s’accompagner de poursuites pénales décidées par l’autorité judiciaire», nous dit l’administration pénitentiaire. En effet, le parquet de Lille a été avisé des faits.

L’incident a eu lieu alors que l’individu frappait sans cesse contre la porte de sa cellule, «menaçant de tout casser», selon le syndicat FO Justice à CNEWS. L’homme provoquait ainsi des tapages répétés et utilisait l’interphonie de manière «très insistante». Face à cette situation, les agents pénitentiaires sont intervenus et ont placé le détenu en prévention au quartier disciplinaire.

Un détenu «instable» et «violent»

Si la mise en prévention s’est bien déroulée, la situation a pris une autre tournure lorsque les agents se sont retirés du quartier disciplinaire. En effet, à ce moment-là, le détenu s’est soudainement agité et a commencé à porter des coups de poing et de pied tout en proférant des menaces de mort à l’encontre des trois personnels qui étaient en charge de la prévention, toujours d’après FO Justice à CNEWS. L’homme aurait crié : «Allah Akbar, je vais vous tuer !» durant l’agression.

«L’incident a été rapidement maîtrisé par les personnels présents. Les agents ont ensuite été pris en charge et conduits aux urgences pour des examens médicaux», nous a expliqué l’administration pénitentiaire tout en ajoutant : «Les violences, qu’elles soient physiques ou verbales, commises à l’encontre des personnels pénitentiaires font systématiquement l’objet de réponses disciplinaires fermes de la part de l’administration pénitentiaire».

«La direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et la direction du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin condamnent avec la plus grande fermeté cette agression et apportent tout leur soutien aux agents concernés», a conclu l’administration pénitentiaire à CNEWS.

Selon nos informations, le mis en cause serait instable. Il est connu au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pour des antécédents de violences. Il avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’un changement de cellule après avoir entièrement dégradé la précédente.