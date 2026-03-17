Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Annecy : un bus percute plusieurs personnes après une sortie de route, un enfant de 7 ans tué

Une enquête des chefs «d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur» a été ouverte [ROMAIN PERROCHEAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un enfant de 7 ans est décédé mardi matin à Annecy à la suite de l'accident d'un bus de ligne. Le véhicule aurait dévié de sa trajectoire en raison d’un malaise de son conducteur, a indiqué la préfecture de Haute-Savoie.

Un terrible drame sur les routes de Haute-Savoie. Un enfant de 7 ans est mort ce mardi 17 mars à Annecy à la suite de l’accident d’un bus, a indiqué la procureure de la République Line Bonnet. Il n’y aurait pas d’autres victimes, a précisé la magistrate, alors que 35 sapeurs pompiers, une dizaine de secouristes du Samu et 15 policiers ont été mobilisés.

L’accident s’est produit vers 8h45 à la limite entre Annecy et le quartier de Cran-Gévrier et serait a priori dû «à un malaise du conducteur, qui aurait dévié de sa trajectoire et qui aurait percuté une ou plusieurs personnes», selon la préfecture. Le Dauphiné Libéré précise que la scène a eu lieu tout près d’une école élémentaire. Le véhicule aurait percuté le muret d’un complexe sportif. L'enfant se trouvait avec sa mère et ses deux sœurs quand il a été fauché.

«À ce stade, les circonstances de l’accident restent à déterminer», souligne la préfecture. Le chauffeur, «en état de choc», a été hospitalisé sans avoir pu être entendu. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants effectués sur lui sont «négatifs», ajoutent les autorités.

Le chauffeur du bus, un homme âgé d’une soixantaine d’années, a intégré la régie des transports publics de l’agglomération d’Annecy, Sibra en 2023.

Une enquête ouverte

Sur X, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a adressé ses condoléances à la famille ainsi qu'aux camarades de classe de la jeune victime. 

Pour l'heure, une enquête des chefs «d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur» a été ouverte et confiée au commissariat de police d’Annecy. 

Sur le même sujet Haute-Savoie : cinq hommes arrêtés dans le cadre d’une enquête pour un rapt lié aux cryptomonnaies Lire

Également, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place afin d’accompagner la famille de la victime et les témoins de l’accident.

AnnecyFaits divers

À suivre aussi

Attaque au couteau d’Annecy : le suspect Abdalmasih Hanoun renvoyé devant la cour d’assises pour tentative d'assassinat
«Il est parti rejoindre sa première maîtresse» : Lazare, possible doyen des chiens, est décédé à 30 ans
Chambéry : un bijoutier braqué deux fois en trois mois
«Si tu bouges, on te met une balle dans la jambe» : un bijoutier braqué deux fois en trois mois dans ses boutiques de Chambéry et d'Annecy

Ailleurs sur le web

Dernières actualités