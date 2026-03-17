«Je n’ai pas tué Narumi Kurosaki» : à son procès, Nicolas Zepeda continue de nier le meurtre son ex-petite amie

Le procès du Chilien Nicolas Zepeda, accusé d’avoir tué l’étudiante japonaise Narumi Kurosaki en 2016, s’est ouvert ce mardi 17 mars devant la Cour d’assises du Rhône, à Lyon. Au cours cette première audience, il a continué de nier le meurtre de son ex-petite amie.

Il s'agit de la première prise de parole de l'accusé durant ce procès. Condamné en première et en seconde instances à 28 ans de prison pour le meurtre de son ex-petite amie Narumi Kurosaki en décembre 2016, le Chilien Nicolas Zepeda, 36 ans, a comparu ce mardi 17 mars devant la Cour d’assises du Rhône, à Lyon. Ce troisième procès a lieu après que la Cour de cassation a procédé, en 2025, à une rare annulation d’un verdict rendu par la Cour d’appel pour un vice de procédure.

De ce fait, devant les assises, Nicolas Zepeda a maintenu ce jour qu’il n’avait pas tué son ex-petite amie japonaise, et ce malgré une litanie d’indices confondants énumérés par le président de la cour. «Je conteste ces faits, je suis innocent, je n’ai pas tué Narumi», a-t-il clamé. «Je suis ici pour me battre, pour prouver que c’est le cas», a-t-il ajouté.

Comme lors des premiers procès, plusieurs intervenants sont attendus pour cette audience hors norme : traducteurs en japonais et espagnol, et témoignages en visio depuis trois continents. Une ampleur internationale qui attire une soixantaine de journalistes français et étrangers.

Des emails et messages «incohérents»

Plusieurs indices confondants avaient déjà été mis en lumière lors des premiers procès. D’après l’avocat général, l’accusé aurait étranglé ou étouffé l’étudiante japonaise et enterré ou immergé son corps dans un sous-bois bordé d’une rivière, où son GPS et son téléphone ont prouvé qu’il avait passé du temps cinq jours plus tôt, puis à nouveau après avoir quitté la chambre de la victime.

Un deuxième élément accable également Nicolas Zepeda. En effet, celui-ci aurait acheté, le 1er décembre 2016, un bidon de 5 litres d’un produit combustible, des allumettes et un pulvérisateur de détergent à l’eau de javel. De plus, le bornage de ses voiture et téléphone a attesté qu'il était resté dans la chambre de la victime plus de 24 heures.

D’autres indices qui intriguent les enquêteurs. Les jours suivants sa «disparition», Narumi avait envoyé des emails et messages «incohérents» à son compagnon français, à son université et à ses amis afin de les rassurer. Elle affirmait être à Lyon pour renouveler son visa. Or, il s’agit d’une formalité qui révèle du consulat japonais de Strasbourg.

Plus encore, le 6 décembre, un billet de TGV Besançon-Lyon au nom de Narumi Kurosaki aurait été acheté en ligne depuis un centre commercial, où Nicolas Zepeda se trouvait. Un train que la victime n’a jamais pris selon des passagers du même wagon.