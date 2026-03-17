Mort mystérieuse d'un curé à Ploërmel en Bretagne : voici le jour et le lieu de la messe de funérailles

Le 12 mars dernier, le corps du curé de Ploërmel, Christophe Guégan, a été retrouvé près d’un fleuve en Bretagne. L’homme de 55 ans avait disparu il y a deux ans dans des circonstances étranges. La paroisse a révélé le jour et le lieu de la messe de funérailles.

C’est une histoire qui a fait vivement réagir les habitants de la petite commune de Ploërmel, dans le Morbihan. Le 12 mars dernier, le père Christophe Guégan a été retrouvé mort près du fleuve Ellé, dans le Finistère. Le curé avait disparu le 18 janvier 2024 dans des conditions jugées «inexpliquées».

L’évêque de Vannes, Monseigneur Raymond Centène, avait annoncé la découverte du corps dans un communiqué publié dans le bulletin paroissial.

«Les autorités judiciaires ont confirmé l’identité d’un corps retrouvé près de l’Ellé, mettant ainsi un terme à plus de deux années d’enquête et d’attente douloureuse pour notre communauté», avait-il écrit dans sa lettre.

Les funérailles auront lieu ce mercredi

Le corps du père, qui a été retrouvé près de vingt-six mois après sa disparition, sera inhumé ce mercredi à 15h dans la Basilique de Sainte-Anne d’Auray, rapporte Actu Morbihan.

La paroisse appelle à la «paix» et à la «consolation» pour «tous ceux que ce drame a blessés». La communauté religieuse a ajouté que cette messe de funérailles aura lieu dans le but de «confier le Père Guégan à la miséricorde de Dieu».

L’évêque de Vannes exprime ses condoléances à la famille du défunt et «assure sa prière» à tous ceux qui ont été touchés par sa mort. Car malgré la mise en place d’un important dispositif de recherche, Christophe Guéguan n’avait pas été retrouvé, laissant ses proches dans l'inquiétude.

La piste du suicide privilégiée

Si les circonstances de cette disparition restent inexpliquées, les autorités favorisent la piste du suicide.

Lorsque le curé avait disparu en janvier 2024, les forces de l’ordre avaient retrouvé sa voiture, son téléphone, son portefeuille ainsi que son chapelet sur les bords de l’Ellé.

Pourtant, selon les dires d’un responsable du diocèse, le curé de 55 ans avait un «un profil très équilibré et posé» mais présentait tout de même des signes possibles de «burn-out», relate La Vie.

Selon Le Télégramme, le curé avait été visé par un signalement et une plainte portant sur de «possibles faits d’attouchement de nature sexuelle» qui avaient eu lieu en 2010. Christophe Guéguan avait été mis au courant de cette plainte la veille de sa disparition.