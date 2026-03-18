Gironde : 4 adolescents interpellés pour des guet-apens homophobes via de faux profils sur l'application Grindr

Quatre adolescents ont été interpellés le 11 mars dernier, soupçonnés d’avoir créé des faux profils sur l’application de rencontres gay Grindr afin de tendre des guets-apens homophobes à au moins 7 individus en Gironde.

Un mode opératoire bien rodé. Quatre adolescents, soupçonnés d’avoir piégé au moins 7 hommes en Gironde avec de faux profils sur l’application de rencontres gay Grindr avant de les agresser, ont été interpellés le 11 mars dernier, selon un communiqué dévoilé par le procureur de la République de Libourne, Loïs Raschel.

Dans le détail, deux des quatre mineurs sont âgés de 14 ans, l'un a 15 ans et le dernier est âgé de 16 ans. Les adolescents incriminés ont été placés en garde à vue puis laissés libres à l’issue de leurs auditions.

Les forces de l’ordre ont néanmoins récupéré au cours de l’enquête des images des agressions homophobes perpétrées ces dernières semaines par les accusés dans les smartphones de ces derniers.

Une première plainte déposée le 6 mars dernier

Les suspects ont utilisé un faux profil créé sur l’application afin de donner rendez-vous dans des lieux isolés à différents utilisateurs de la plate-forme. Une fois sur place, les victimes ont été rouées de coups par plusieurs individus masqués et vêtus de noir.

Ce scénario s’est répété à de multiples reprises dans différentes localités de Gironde, notamment à Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Bourg-sur-Gironde et Saint-Martin-Lacaussade.

Si sept victimes ont été formellement identifiées après une première plainte déposée le 6 mars dernier à Blaye, les gendarmes de cette commune, en charge de l’enquête, n'excluent pas l'existence d’autres hommes piégés n’osant pas porter plainte.