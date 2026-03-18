Limoges : un ressortissant britannique avoue le meurtre de sa compagne, une information judiciaire ouverte

Dans un communiqué en date de ce mercredi 18 mars, le parquet d’Angoulême a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire après qu’un ressortissant britannique de 48 ans, résidant en Charente, a avoué le meurtre de sa compagne. Les faits se sont produits à Brillac, près de Limoges.

Les circonstances du drame restent à éclaircir. Un homme de 48 ans, de nationalité britannique, originaire du Royaume-Uni et résidant en Charente, doit être déféré ce mercredi 18 mars en vue de sa mise en examen et son placement en détention provisoire. L’individu est en effet soupçonné d’avoir tué, par arme à feu, son épouse de 47 ans.

Les faits se sont déroulés dimanche 15 mars au soir au domicile du couple, à Brillac, au nord-ouest de Limoges, selon nos confrères de La Charente Libre. Au lendemain du meurtre, l’individu s’est rendu de lui-même à la gendarmerie afin d’avouer le crime, a fait savoir le parquet d’Angoulême.

Par conséquent, le ministère public a procédé à l’ouverture d’une information judiciaire pour meurtre sur conjoint avec usage d’arme à feu, dont l’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Confolens.

«Une levée de corps a été effectuée et une autopsie est en cours à l'institut médico-légal de Poitiers», a indiqué mardi 17 mars au soir le procureur d'Angoulême Benoit Bernard dans son communiqué.

A noter que le mis en cause, qui a une entreprise de construction outre-Manche, ainsi que la victime, étaient inconnus de la justice.