Meuse : le détenu qui s'est évadé devant la prison de Bar-le-Duc interpellé dans les Vosges

Le détenu qui a réussi à échapper à la vigilance de trois agents pénitentiaires et à s’évader à Bar-le-Duc lors de son retour d'un rendez-vous avec une juge d’instruction de Nancy vendredi a été interpellé ce mercredi après-midi sur la commune de Vincey, dans les Vosges, a indiqué le parquet.

Son évasion aura duré moins d'une semaine. Ce mercredi 18 mars, la Direction de criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Nancy, aidée par le RAID 54, est parvenue à interpeller le détenu de 25 ans, qui s'est échappé vendredi 13 mars dernier à la vigilance de trois agents pénitentiaires et a réussi à s'évader devant la prison de Bar-le-Duc, a indiqué le procureur de la République Sofian Saboulard dans un communiqué.

L'homme, visé par un mandat d'arrêt européen, a en effet été interpellé aux alentours de 15h10, sur la commune de Vincey, dans les Vosges «dans le cadre de l'enquête de flagrance menée sous l'autorité du parquet de Bar-le-Duc». «Il s'agit d'une adresse ciblée par les investigations techniques», a expliqué le magistrat.

La vidéo de l'évasion de ce détenu de 25 ans tournait en boucle sur les réseaux sociaux. On y voyait un homme aux cheveux longs, jaillir d’une berline d’escorte à l’arrêt et partir en courant, talonné par trois agents.

🚨🇫🇷👮‍♀️ ALERTE INFO



Ce vendredi 13 mars, un homme de 25 ans, mis en examen pour viol a réussi à échapper à la vigilance des agents alors qu'il revenait d'un rendez-vous avec la juge d'instruction de Nancy.



Il est toujours activement recherché. pic.twitter.com/nPPkvpRFrr — Focus (@FocusinfosFr) March 18, 2026

L'homme était en détention provisoire «dans le cadre d’une information judiciaire suivie par le pôle criminel du tribunal judiciaire de Nancy portant sur des faits de viol et de violences avec interruption totale de travail (ITT) supérieure à huit jours commis le 18 octobre 2025», avait précisé le procureur de la République de Bar-le-Duc, Sofian Saboulard, dans un premier communiqué publié ce mardi 17 mars.

Au moment de son évasion, l’homme revenait d’un «interrogatoire devant le magistrat instructeur nancéien». Sous escorte de trois agents, il «ne disposait plus de sa menotte à la main droite ni de la longe».

Dans la foulée, le parquet a indiqué que la victime avait été prévenue en urgence et que des mesures de protection avaient été prises.