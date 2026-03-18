Paris : le détenu de la prison de Nanterre qui s’est évadé lors d’une sortie au Louvre interpellé au Sénégal

Le détenu de la prison de Nanterre, qui s’est évadé vendredi dernier lors d’une sortie au musée du Louvre, a été interpellé au Sénégal, a appris CNEWS auprès du parquet ce mercredi.

Il se trouvait à plus de 4.000 kilomètres de son lieu d’évasion. Vendredi 13 mars dernier, un détenu de 25 ans, incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a profité d’une sortie culturelle au musée du Louvre pour s’évader. Il a finalement été interpellé à son arrivée au Sénégal, a appris CNEWS auprès du parquet, confirmant une information de l’AFP.

D’après l’agence de presse, citant une source proche du dossier, «à l’issue des formalités, il sera placé sous écrou extraditionnel». Le jour de son évasion, l’homme, libérable en 2028, se trouvait avec deux autres prisonniers.

Le groupe avait en effet obtenu la permission d’assister à une exposition sur le thème des droits citoyens organisée au Louvre. Il était encadré par six personnels pénitentiaires.

C’est lors de la descente du groupe à la station Auber, en sortant du RER A, que ce détenu «a pris la fuite à pied en direction de la ligne 7 du métro». Personne n’a pu le rattraper.

D’après la source proche du dossier à l’AFP, l’individu a été condamné pour vol par effraction et trafic de stupéfiants.