Rennes : un homme condamné à 15 ans de prison pour le viol de son fils de 3 ans qu’il a filmé et diffusé sur Telegram

Un homme d’une quarantaine d’années a été condamné mardi 17 mars par la cour criminelle départementale d’Ille-et-Vilaine à 15 ans de prison pour le viol de son fils de 3 ans, qu’il a filmé et diffusé sur la messagerie Telegram, a confirmé le parquet à CNEWS.

Un récit glaçant et des faits d’une extrême gravité. La cour criminelle départementale d’Ille-et-Vilaine a jugé, lundi 16 et mardi 17 mars 2026, un homme âgé de 40 ans pour le viol incestueux de son fils de 3 ans, qu’il a filmé et diffusé sur la plate-forme Telegram.

Le père de famille était également soupçonné de détenir des images pédopornograhiques. Il a finalement écopé de quinze ans de prison, a appris CNEWS auprès du procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, confirmant une information de Ouest-France.

L’homme n’est pas à sa première condamnation. En effet, en 2007, il avait déjà été condamné pour détention d’images pédopornographiques. Dans cette nouvelle affaire, dont les faits se sont produits entre 2006 et juillet 2021, l’individu a téléchargé 40.000 fichiers «représentants des enfants – du nourrisson à l’adolescent – dans des situations de masturbation, pénétration, par des adultes, d’autres enfants et des animaux».

mis en cause dans une autre affaire de viol sur mineure

L’homme échangeait ces images, avec d’autres pédocriminels, dans des «salons» sur le site Coco et sur l’application Telegram. Le condamné avait d’ailleurs été bannis de ces salons à 17 reprises pour «des comportements jugés déviants».

C'est précisément au cours de l’un de ses échanges sur Telegram que les enquêteurs ont mis la main sur trois vidéos, envoyées par le père de famille à un autre pédocriminel en date du 31 janvier 2021, où il viole son fils de 3 ans endormi.

Lors de son procès, l’homme a admis la détention de fichiers, l’enregistrement et l’agression sexuelle de son fils. Il a toutefois nié tout viol, assurant avoir simulé la pénétration digitale en pilant une phalange.

Outre ce dossier, l’individu est également mis en cause dans une autre affaire pour des faits de viol sur une adolescente de 12 ans en 2025, alors qu’il était sous contrôle judiciaire.