Bébés congelés : le procès d’une mère infanticide s’ouvre ce jeudi à Avignon

Ce jeudi 19 mars, s’ouvre à Avignon le procès d’Aurélie Samperez. Cette quinquagénaire est accusée d’infanticide après la découverte de deux bébés dans son congélateur. Le procès se poursuivra jusqu’au 27 mars.

Aurélie Samperez, une mère au foyer de 44 ans, est jugée à partir de ce jeudi 19 mars par la cour d’assises du Vaucluse, à Avignon, pour homicide. En décembre 2022, les corps de deux petites filles, nées à environ un an d’intervalle, ont été retrouvés dans son congélateur, à Bédoin, un petit village situé au pied du mont Ventoux.

Durant l’enquête, Aurélie Samperez n’a cessé de nier toute intention d’infanticide. Néanmoins, les autopsies ont montré que les deux bébés étaient viables à la naissance, ce qui, pour les enquêteurs, indique l’intervention, volontaire ou involontaire, d’une personne tierce.

Interrogée sur les raisons de son geste, l’accusée n’a toujours pas d’explication précise. Selon les informations rapportées par l'AFP, elle aurait souhaité offrir «une sépulture» à ses filles, qu’elle surnommait «les poupées». «Sa seule explication c'est qu'elle voulait les garder près d'elle», a poursuivi son avocate, précisant que la mère de famille avait également déclaré : «Je n'allais pas les donner aux cochons du Mont Ventoux».

Du côté des parties civiles, le père du premier nourrisson est représenté par Me Jean-Marc Geiger. Ce dernier dénonce une femme qui «ne reconnaît rien du tout» et qui ment «sur absolument tout». Parallèlement, l’avocate des trois filles aînées d’Aurélie Samperez a indiqué à l’AFP que l’accusée aurait fait preuve de violences à leur encontre.

Elle souligne également que ce dossier se distingue d’autres affaires similaires, dans la mesure où les filles «ne viennent pas en soutien de leur mère, avec qui le lien est rompu». Le procès qui se tient à Avignon se poursuivra jusqu’au 27 mars.

Les filles de l’accusée accablent leur mère

Pour rappel, en 2022, c’est un ami de la fille cadette de l’accusée qui avait prévenu la police après que l’adolescente lui a dévoilé qu’un bébé se trouvait dans le congélateur familial. À la suite d’une perquisition, les gendarmes avait retrouvé, non pas un mais deux bébés, enveloppés dans un sac de courses, un drap beige et une couverture rose.

Les autopsies ont révélé que le premier bébé, né en mars 2018, avait vécu quelques jours et avait même été nourri avant de décéder des suites d'un traumatisme crânien. La fille aînée de l’accusée a assuré avoir assisté à l'accouchement, et a raconté que sa mère avait refusé d'appeler les pompiers.

De son côté, l'accusée a expliqué avoir chuté dans l'escalier avec le bébé dans les bras. Lorsqu'il n’a pas pleuré et alors qu’il ne respirait plus, elle l'a mis au congélateur, et dit à ses filles qu'elle l'avait «donné à l'adoption».

Quant au second bébé, l’autopsie a révélé qu’il serait mort peu de temps après l’accouchement. L’accusée a assuré avoir fait un déni de grossesse et l’avoir mis au monde sur son canapé, toute seule. Un accouchement «difficile» selon ses mots. Elle aurait ensuite placé le corps inanimé du nourrisson dans le congélateur, aux côtés du premier.

Le 10 février dernier, une autre femme, d’une cinquantaine d’années, a été mise en examen pour avoir congelé deux bébés. Les faits se sont déroulés à Aillevillers-et-Lyaumont, un village de Haute-Saône. C’est le mari de l’accusée qui a prévenu les autorités après avoir découvert les petits corps dans son congélateur. La mère de neuf enfants a reconnu avoir congelé ses bébés dès leur naissance, qu'elle situe entre 2011 et 2018.