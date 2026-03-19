Enfants placés maltraités à Brest : l'assistante familiale fixée sur son sort ce jeudi

Le tribunal correctionnel de Brest (Finistère) doit rendre ce jeudi 19 mars sa décision dans l’affaire des enfants placés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et maltraités par une ex-assistante familiale.

Des violences constatées sur plusieurs enfants. Une ancienne assistante familiale va être fixée sur son sort ce jeudi 19 mars. Elle est jugée par le tribunal judiciaire de Brest (Finistère) pour avoir maltraité plusieurs enfants placés chez elle.

Caroline S., 44 ans, était rémunérée comme famille d'accueil par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) depuis neuf ans quand les gendarmes sont intervenus à son domicile de Lannilis (Finistère) le 13 mai 2024.

Ils ont alors découvert une fillette de 2 ans, attachée pieds et poings liés à son lit. Dans la journée, la même fillette était attachée au lit sans matelas, à même le sommier. La prévenue la laissait seule sur le balcon pour la faire cesser de pleurer et lui jetait des verres d'eau au visage, selon les éléments de l'enquête.

C'est la propre fille de Caroline S. qui a signalé les faits, d'abord à son père et à sa belle-mère, puis à la gendarmerie.

Divorcée depuis 2021, élevant seule six enfants, dont trois placés chez elle par l’Aide sociale à l’enfance, Caroline S. «s'est laissé acculer, submerger par ses difficultés personnelles, doublées d'un épuisement professionnel» a plaidé son avocate Maëva Kong A Siou, décrivant «une accumulation, une spirale dans laquelle elle s'est laissé asphyxier».

Deux ans de prison avec sursis requis

C'est après son divorce que les premiers faits de violence ont été signalés. Un garçon, abandonné et placé chez elle, a également fait état de coups de poing et de coups de pied portés par la prévenue.

«Tata Caro faisait ça parce qu'elle était fatiguée. Elle me tapait, me donnait des fessées, m'enfermait dans ma chambre», a-t-il raconté aux enquêteurs. Placé dans une nouvelle famille d'accueil fin 2022, le garçon s'est vu prescrire des antidépresseurs dès l'âge de 6 ans.

Reconnaissant les faits sur la fillette, la prévenue a nié toute violence sur le garçon. «C'est invraisemblable, je n'ai jamais fait ça», a-t-elle déclaré devant le tribunal, tout en présentant ses «excuses».

Le parquet de Brest a requis le 13 mars dernier deux ans de prison avec sursis à l'encontre de l’ancienne assistante familiale.

«Les enfants ne doivent pas être la variable d'ajustement» de la prévenue, a estimé la vice-procureure Isabelle Johanny, qui a également requis une interdiction de toute activité avec les mineurs pendant cinq ans.