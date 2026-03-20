Méningite : mort d'une femme dans la Manche, une cinquantaine de cas contacts confinés 10 jours

Une salariée de l'entreprise Orano La Hague, située dans la Manche, est décédée «à la suite d'une infection invasive à méningocoque», ont appris les salariés de l'entreprise jeudi. Il s'agit du premier cas mortel en France.

Le Royaume-Uni et maintenant la France. Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'Hexagone soit lui aussi frappé par la méningite. Une Française est morte «à la suite d’une infection invasive à méningocoque» jeudi 19 mars à l’hôpital de Cherbourg (Manche), rapporte Ici Cotentin.

La victime avait été hospitalisée dans la matinée. Elle était salariée de l’entreprise Orano La Hague, spécialisée dans le retraitement des déchets nucléaires.

Près de 50 cas contacts, qui se sont trouvés en lien direct avec la victime, en face-à-face pendant au moins une heure au cours des dix derniers jours, ont été identifiés et vont recevoir un traitement antibiotique préventif pendant 48h. Ils seront également confinés à domicile pendant dix jours.

Le bâtiment désinfecté

Le bâtiment dans lequel travaillait la victime va également être désinfecté. Une cellule psychologique sera à disposition des salariés. Une contamination qui intervient dans un contexte d'épidémie au Royaume-Uni où 27 cas, dont deux mortels, ont été recensés dans la région de Canterbury.

La méningite est une infection de la moelle épinière et des méninges, qui touche la plupart du temps les enfants de moins d’un an, les adolescents et les jeunes adultes. Foudroyante, cette infection peut tuer en moins de vingt-quatre heures une personne non prise en charge. Environ 10% des cas sont mortels.