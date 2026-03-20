Mort d'Yvan Colonna : le parquet demande un procès pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste

Le parquet national antiterroriste a requis un procès pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste à l'encontre de Franck Elong Abé pour l'agression du militant corse Yvan Colonna, en mars 2022.

Quatre ans après la mort Yvan Colonna, assassin du préfet Claude Erignac, le parquet a requis un procès contre Franck Elong Abé, soupçonné d'avoir mortellement agressé à la prison d'Arles le militant indépendantiste corse (Bouches-du-Rhône), où il purgeait sa peine à perpétuité.

Les réquisitions à l'encontre de l'homme de 39 ans, détenu radicalisé condamné pour jihadisme, ont été rendues le 20 février, a précisé le parquet national antiterroriste.

Un détenu instable

Le militant corse purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l’assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Il est décédé des suites de ses blessures deux semaines après son agression, le 21 mars. De graves défaillances du système pénitentiaire auraient permis cet assassinat. Franck Elong Abé était classé détenu particulièrement signalé (DPS) en raison de sa «grande dangerosité», de son «instabilité» et de «la persistance de son comportement violent».

Durant son premier interrogatoire, il a affirmé avoir tué Yvan Colonna parce qu’il aurait blasphémé contre le prophète Mahomet.

Il purgeait alors plusieurs peines, dont une de neuf ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs terroriste, et était libérable en décembre 2023.